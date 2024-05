Die Crowdfleckerl geben uns was auf die Ohren

High Noon. Zwölf Uhr Mittags. Zwei Männer stehen einander gegenüber. Die Hand zuckt zum Colt. Statt dessen greifen aber beide zur Gitarre. So startet der „Neue“ von Crowdfleckerl. „Fäden im Wind“ heißt der Song und dabei verschlägt es die drei Burschen in ihrem Video (das am 24. Mai erscheint) in den Wilden Westen. Bloß. Warum?