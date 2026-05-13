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Bildung anders

Schulen punkten mit ausgezeichneten Projekten

Burgenland
13.05.2026 11:00
Klassenvorständin Christina Niklos mit den erfolgreichen Sängerinnen Alexa Szarka, Hannah ...
Klassenvorständin Christina Niklos mit den erfolgreichen Sängerinnen Alexa Szarka, Hannah Berger, Katharina Grubits, Johanna Herbst und dem Schuldirektor Markus Neuholdbei der Auszeichnung in Wattens.(Bild: Gymnasium Oberpullendorf)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Mit einer ungewöhnlichen Idee im Rahmen eines Wettbewerbs für Verkehrssicherheit punktete das Gymnasium Oberpullendorf. Die Volksschule in Mönchhof beobachtet Natur und die EMS Oberwart stattet Schüler mit Finanzwissen aus. 

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Ein großartiger Erfolg über die Schulgrenzen hinaus gelang der 5B des Gymnasiums Oberpullendorf. Sie reichten ein besonderes Projekt beim Verkehrssicherheitswettbewerb „Young Mobility Ambassadors Award“ von Swarco ein: Mit dem berührenden Song „Kein Happy End“ gelang es den Schülerinnen Alexa, Hannah, Katharina und Johanna, die Fachjury auch emotional zu überzeugen und den 3. Platz zu erreichen.

Song über Alkohol und Drogen
 Ihr Beitrag setzte ein starkes Zeichen dafür, wie kreativ und wirkungsvoll junge Menschen das Thema Verkehrssicherheit aufbereiten können. Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren konnten innovative Ideen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit entwickeln, und es gab über 1100 Schüler, die mitmachten. Der Song der Oberpullendorfer Schülerinnen, der sich mit den Folgen von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr auseinandersetzt, sorgte im Rahmen der Preisverleihung in Wattens für Gänsehautmomente. Die Klasse konnte sich über einen Siegerscheck in Höhe von 2.000 Euro freuen und die Projektgruppe durfte mit Klassenvorständin Christina Niklos und Direktor Markus Neuhold die Swarovski-Kristallwelten und ein energiegeladenes American-Football-Training mit den Swarco Raiders Tirol besuchen.

Blumenwiese als Lebensraum sehen

Die Wiese als Lebensraum entdecken die Erstklassler der Volksschule Mönchhof im Rahmen eines Projektes namens „FreiDay“, das sie an einem Freitag starteten.

Die erste Klasse der Volksschule Mönchhof beschäftigt sich mit dem Leben in der Blumenwiese.
Die erste Klasse der Volksschule Mönchhof beschäftigt sich mit dem Leben in der Blumenwiese.(Bild: VS Mönchhof)

Sie säten eine artenreiche Blumenwiese neu im Schulgarten an, schufen ein Bienenhotel und beobachten nun die Entwicklung. Schon bald gibt es hier viel zu entdecken: summende Bienen, flatternde Schmetterlinge und krabbelnde Käfer. An abwechslungsreichen Stationen erkundeten die Kinder beim Auftakt die Vielfalt der Wiese - vom Löwenzahn bis zum Marienkäfer. Bei Experimenten, kreativen Arbeiten und einer spannenden Schnitzeljagd erlebten sie Natur ganzheitlich und mit allen Sinnen.

Das Projekt verbindet handlungsorientiertes Lernen mit nachhaltiger Umweltbildung: Durch regelmäßiges Gießen und Pflegen übernehmen die Kinder Verantwortung und verfolgen die Entwicklung der Blumenwiese über das gesamte Jahr hinweg. Im Wandel der Jahreszeiten kann so das Leben auf der Wiese kontinuierlich beobachtet und erlebt werden – ein nachhaltiger Beitrag zum Verständnis von Natur und Artenvielfalt.

Ausgezeichnete Bildung rund ums Geld

Das Zertifikat „Ready4Finance“ erhielt die EMS Oberwart mit 87 anderen Schulen, die Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucherbildung vermitteln. Das Programm würdigt Schulen der Sekundarstufe I – also der ersten Stufe der weiterführenden Schule nach der Volksschule – die Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucherbildung strukturiert und nachhaltig im Schulalltag verankern.

Pädagogin Julia Graf übernahm im Finanzministerium das Zertifikat für die EMS Oberwart.
Pädagogin Julia Graf übernahm im Finanzministerium das Zertifikat für die EMS Oberwart.(Bild: BMF)

Die Verleihung erfolgte gemeinsam durch die Österreichische Nationalbank, das Bundesministerium für Finanzen, das Bundesministerium für Bildung und die Stiftung für Wirtschaftsbildung.

Zugang zu mehr Infos
Mit dem Zertifikat erhalten die Schulen Zugang zum österreichweiten Ready4Finance-Netzwerk, zur jährlichen Fachtagung sowie zu exklusiven Webinar-Reihen. Darüber hinaus profitieren sie von gezielten Fortbildungsangeboten für Lehrer:innen – sowohl schulintern als auch schulübergreifend im Austausch mit anderen Schulen sowie von Förderungen für kleinere Praxisprojekte. Die Zertifizierung ist jeweils für drei Jahre gültig, danach ist eine erneute Bewerbung möglich.



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