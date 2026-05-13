Schulen punkten mit ausgezeichneten Projekten

Sie säten eine artenreiche Blumenwiese neu im Schulgarten an, schufen ein Bienenhotel und beobachten nun die Entwicklung. Schon bald gibt es hier viel zu entdecken: summende Bienen, flatternde Schmetterlinge und krabbelnde Käfer. An abwechslungsreichen Stationen erkundeten die Kinder beim Auftakt die Vielfalt der Wiese - vom Löwenzahn bis zum Marienkäfer. Bei Experimenten, kreativen Arbeiten und einer spannenden Schnitzeljagd erlebten sie Natur ganzheitlich und mit allen Sinnen.

Das Projekt verbindet handlungsorientiertes Lernen mit nachhaltiger Umweltbildung: Durch regelmäßiges Gießen und Pflegen übernehmen die Kinder Verantwortung und verfolgen die Entwicklung der Blumenwiese über das gesamte Jahr hinweg. Im Wandel der Jahreszeiten kann so das Leben auf der Wiese kontinuierlich beobachtet und erlebt werden – ein nachhaltiger Beitrag zum Verständnis von Natur und Artenvielfalt.

Ausgezeichnete Bildung rund ums Geld



Das Zertifikat „Ready4Finance“ erhielt die EMS Oberwart mit 87 anderen Schulen, die Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucherbildung vermitteln. Das Programm würdigt Schulen der Sekundarstufe I – also der ersten Stufe der weiterführenden Schule nach der Volksschule – die Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucherbildung strukturiert und nachhaltig im Schulalltag verankern.