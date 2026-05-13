Drei-Weinberge-Rundweg mit der App erkunden

Im Südburgenland setzt man auf Service: Eine digitale Anwendung hilft bei der beliebten Wander-Route, das Angebot regionaler Betriebe zu finden.
Mit digitaler Unterstützung lässt sich ab sofort der Drei-Weinberge-Rundweg im Südburgenland erwandern. Die Route verbindet die Weinlandschaften von Eisenberg, Deutsch Schützener Berg und Csaterberg. Sie führt durch charakteristische Kellergassen, vorbei an Weingärten und eröffnet Ausblicke über die pannonische Tiefebene bis nach Ungarn und in die Steiermark. Naturerlebnis, regionale Kulinarik, Wein und kulturelle Besonderheiten vereinen sich zu einem besonderen Wanderangebot.
Nachschauen, wo die nächste Einkehr ist
Mit der neuen digitalen Begleitung wird das Erlebnis entlang des Weges noch komfortabler. Wandernde können direkt mobil abrufen, welche Betriebe entlang der Route aktuell geöffnet haben, welche Angebote verfügbar sind und wo sich eine Einkehr anbietet. Damit wird der Drei Weinberge-Rundweg um einen praktischen Service ergänzt, der Information und Orientierung in Echtzeit ermöglicht. Erlebnisregionsmanagerin Monika Rauscher erklärt: „Die neue Web-App verbindet Naturerlebnis und digitale Information auf einfache Weise und macht es möglich, sich entlang des Weges jederzeit aktuell über Einkehrmöglichkeiten und regionale Angebote zu informieren.“ Deutsch-Schützens Bürgermeister Franz Wachter schließt sich dem an: „Ich hoffe, dass unsere gastronomischen Betriebe ihre Türen verstärkt öffnen und Besucher mit regionalen Spezialitäten und gelebter Gastfreundschaft empfangen.“
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