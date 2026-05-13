Verena Dunst: Zwischen Enkeln und Uhudler

Nach fast drei Jahrzehnten im sozialen Dauereinsatz zog sich Verena Dunst in der Vorwoche als ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe Burgenland zurück – wegen jener Menschen, die für sie privat am wichtigsten sind. Und plötzlich war sie da, diese andere Seite der Verena Dunst. Nicht die ehemalige Landesrätin oder erste Landtagspräsidentin des Burgenlandes, sondern die Großmutter. Drei Enkelkinder, fünf Jahre, eineinhalb Jahre und zwei Monate alt. Dazu die berufliche Situation ihrer Töchter, die sich verändert habe. „Ich kann daher nicht mehr in der ersten Reihe mitspielen“, sagt Dunst.