Mängel: Jahrelanger Streit um Brücke hat ein Ende

Für die Draustadt war klar: „Wer eine Brücke in Auftrag gibt und zahlt, muss auch eine intakte Brücke erhalten“, so Baureferent Harald Sobe. Der Fall landete vor Gericht – das komplexe Verfahren zog sich. Es gab einen Richter-Wechsel und zahlreiche Gutachten. Im Vorjahr dann eine erste Entscheidung. In erster Instanz hatte die Stadt recht erhalten. Es dauerte aber fast ein Jahr, bis das endgültige Urteil durch das Oberlandesgericht gefällt wurde.