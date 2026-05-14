Irans Star könnte schon an der Einreise scheitern

Dürfen sie spielen, wollen sie spielen, wo sollen sie spielen? Kein WM-Teilnehmer wirft brisantere Fragen auf als der Iran, der just mit Haupt-Gastgeber USA im Krieg liegt. Laut aktuellem Stand wird Teheran zwar seine Fußballer zur Endrunde entsenden, es kann jedoch sein, dass manchem Spieler die Einreise verwehrt wird.