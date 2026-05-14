Irans Star könnte schon an der Einreise scheitern

Dürfen sie spielen, wollen sie spielen, wo sollen sie spielen? Kein WM-Teilnehmer wirft brisantere Fragen auf als der Iran, der just mit Haupt-Gastgeber USA im Krieg liegt. Laut aktuellem Stand wird Teheran zwar seine Fußballer zur Endrunde entsenden, es kann jedoch sein, dass manchem Spieler die Einreise verwehrt wird.
Vor dem Krieg mit Israel und den USA verblasst selbst die Fußball-WM für den Iran zur Nebensache. In den ersten Wochen, nachdem der Staat im Nahen Osten erstmals beschossen worden war, schien es fast absurd, dass die Spieler des 88-Millionen-Einwohner-Landes ein paar Monate später zum Kriegsgegner Fußballspielen fahren sollten.
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