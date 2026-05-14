„Wenn es darauf ankommt, sind wir alle ,Kiwis‘“

Nach 16 Jahren qualifizierte sich Neuseeland wieder für eine WM, nachdem sie 1982 und 2010 in der Vorrunde ausgeschieden waren. Mit einem 3:0 im Ozeanien-Quali-Finale verhinderten die „All Whites“ das WM-Debüt von Neukaledonien. Betreut wird das Team von Darren Bazeley. Der Engländer hatte mehr als 450 Matches für Watford, Wolverhampton und Walsall in den Beinen, als er seine Spielerkarriere in Neuseeland ausklingen ließ – und als Trainer blieb.