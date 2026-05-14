„Wenn es darauf ankommt, sind wir alle ,Kiwis‘“

Neuseeland fiebert der dritten WM-Endrunde der Geschichte, der ersten seit 16 Jahren entgegen, geht auf der Jagd nach dem ersten SIeg und rechnet sich Chancen auf den Aufstieg aus. Die Hoffnungen ruhen auf Stürmer Chris Wood, der nach einer schweren Knieverletzung rechtzeitig wieder fit ist.
Nach 16 Jahren qualifizierte sich Neuseeland wieder für eine WM, nachdem sie 1982 und 2010 in der Vorrunde ausgeschieden waren. Mit einem 3:0 im Ozeanien-Quali-Finale verhinderten die „All Whites“ das WM-Debüt von Neukaledonien. Betreut wird das Team von Darren Bazeley. Der Engländer hatte mehr als 450 Matches für Watford, Wolverhampton und Walsall in den Beinen, als er seine Spielerkarriere in Neuseeland ausklingen ließ – und als Trainer blieb.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.