Salah soll den Fluch der „Pharaonen“ ablegen

Die Hoffnungen Ägyptens ruhen bei der WM-Endrunde in Nordamerika einmal mehr auf Flügel-Ikone Mohamed Salah. Nah am Ausklang seiner Karriere hat der langjährige Liverpool-Star die Chance, gleich zweifach Geschichte zu schreiben.
Acht Siege und zwei Remis in zehn Spielen – ganz souverän eilte Ägypten durch die Qualifikation und ist zum vierten Mal nach 1934, 1990 und 2018 bei einer WM dabei. Bei der Endrunde selbst gilt es für die „Pharaonen“ aber, einen Fluch abzuschütteln. Denn nach bislang sieben WM-Partien wartet Ägypten immer noch auf den ersten Sieg. Einzig und allein 1990 holten die Nordafrikaner wenigstens zwei Remis.
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