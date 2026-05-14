„Ich fürchte, es fehlt uns an defensiver Qualität“

Beim ewigen Geheimfavorit aus Belgien sind Stars längst in die Jahre gekommen, wagen Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku & Co. den vermeintlich letzten Anlauf auf den großen Traum vom WM-Titel. Während Teamchef Rudi Garcia versucht, ein neues Erfolgsteam zu formen, glaubt Legende Jean-Marie Pfaff nicht an den großen Coup.
Jahrelang begleitete Belgien bei einer Endrunde der Traum vom Titel: Die Sehnsüchte platzten sowohl bei der EM 2020 (Aus im Viertelfinale) und 2024 (Achtelfinale) als auch bei der WM 2018 (3. Platz) und 2022 (Aus in der Vorrunde). Sodass nun auch bei Jean-Marie Pfaff etwas Ernüchterung eingekehrt ist: „Die Mannschaft ist wie vor zehn Jahren noch immer gut, aber nicht mehr so überzeugend.“
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