„Ich fürchte, es fehlt uns an defensiver Qualität“

Jahrelang begleitete Belgien bei einer Endrunde der Traum vom Titel: Die Sehnsüchte platzten sowohl bei der EM 2020 (Aus im Viertelfinale) und 2024 (Achtelfinale) als auch bei der WM 2018 (3. Platz) und 2022 (Aus in der Vorrunde). Sodass nun auch bei Jean-Marie Pfaff etwas Ernüchterung eingekehrt ist: „Die Mannschaft ist wie vor zehn Jahren noch immer gut, aber nicht mehr so überzeugend.“