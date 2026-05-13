Überall große Song-Contest-Emotionen

Gemeinsam singen am Naschmarkt, Song-Contest-Legenden am Rathausplatz schauen oder die aktuellen Helden im Wien Museum treffen: Fans können aus dem Vollen schöpfen
Das erste Semifinale des größten Musikwettbewerbs der Welt war bereits der erste Höhepunkt (S. 46/47). Doch auch die nächsten Tage versprechen, spannend und abwechslungsreich zu werden.
ESC-Legenden treten am Rathausplatz auf
Bunt und laut wird es heute wieder im Eurovision Village am Rathausplatz. Zuerst heizt um 19.30 Uhr die für San Marino antretende italienische Sängerin Senhit dem Publikum mit einem eigenen DJ-Set ein. Danach folgen „Eurovisionen“ mit internationalen ESC-Stars und Legenden wie Lordi (20.15 Uhr) und Erika Vikman (20.45 Uhr) aus Finnland und Tommy Cash (21.15 Uhr), der nicht nur seinen ESC-Radio-Hit „Espresso Macchiato“ dabei hat.
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