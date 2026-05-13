Überall große Song-Contest-Emotionen

So wird jetzt sogar der Naschmarkt zum ESC-Schauplatz. Von 14 bis 19 Uhr verwandelt sich die Markthalle am Mittwoch zum „Eurovision Markt Contest“. Zahlreiche Marktstände bieten Spezialitäten aus jenen Ländern, die am heurigen Song Contest in Wien teilnehmen. Natürlich gibt es auch Live-Musik mit aktuellen sowie vergangenen Beiträgen.

ESC-Legenden treten am Rathausplatz auf

Bunt und laut wird es heute wieder im Eurovision Village am Rathausplatz. Zuerst heizt um 19.30 Uhr die für San Marino antretende italienische Sängerin Senhit dem Publikum mit einem eigenen DJ-Set ein. Danach folgen „Eurovisionen“ mit internationalen ESC-Stars und Legenden wie Lordi (20.15 Uhr) und Erika Vikman (20.45 Uhr) aus Finnland und Tommy Cash (21.15 Uhr), der nicht nur seinen ESC-Radio-Hit „Espresso Macchiato“ dabei hat.