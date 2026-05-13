Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gute Stimmung

Überall große Song-Contest-Emotionen

Wien
13.05.2026 11:00
Im Eurofan-Haus auf Tuchfühlung mit den ESC-Helden gehen: Zyperns Sängerin Antigoni ganz fannah.
Im Eurofan-Haus auf Tuchfühlung mit den ESC-Helden gehen: Zyperns Sängerin Antigoni ganz fannah.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Gemeinsam singen am Naschmarkt, Song-Contest-Legenden am Rathausplatz schauen oder die aktuellen Helden im Wien Museum treffen: Fans können aus dem Vollen schöpfen

0 Kommentare

Das erste Semifinale des größten Musikwettbewerbs der Welt war bereits der erste Höhepunkt (S. 46/47). Doch auch die nächsten Tage versprechen, spannend und abwechslungsreich zu werden.

  • So wird jetzt sogar der Naschmarkt zum ESC-Schauplatz. Von 14 bis 19 Uhr verwandelt sich die Markthalle am Mittwoch zum „Eurovision Markt Contest“. Zahlreiche Marktstände bieten Spezialitäten aus jenen Ländern, die am heurigen Song Contest in Wien teilnehmen. Natürlich gibt es auch Live-Musik mit aktuellen sowie vergangenen Beiträgen.

ESC-Legenden treten am Rathausplatz auf

Bunt und laut wird es heute wieder im Eurovision Village am Rathausplatz. Zuerst heizt um 19.30 Uhr die für San Marino antretende italienische Sängerin Senhit dem Publikum mit einem eigenen DJ-Set ein. Danach folgen „Eurovisionen“ mit internationalen ESC-Stars und Legenden wie Lordi (20.15 Uhr) und Erika Vikman (20.45 Uhr) aus Finnland und Tommy Cash (21.15 Uhr), der nicht nur seinen ESC-Radio-Hit „Espresso Macchiato“ dabei hat.

Die finnische Kult-Band Lordi tritt heute am Rathausplatz auf.
Die finnische Kult-Band Lordi tritt heute am Rathausplatz auf.(Bild: ARIS MESSINIS)
  • Im Eurofan-Haus, dem Treffpunkt für Fans, Acts und der internationalen Eurovision-Community im Wien Museum, wird es Mittwochnachmittag noch einmal abwechslungsreicher und ausgeflippter. Es warten die Teilnehmer Lion Ceccah aus Litauen um 12 Uhr, Satoshi aus Moldau um 14 Uhr, Bzikebi aus Georgien um 15 Uhr sowie Publikumsliebling Akylas aus Griechenland um 16 Uhr.
In Wien ist ab jetzt auch eine eigene „Song Contest“-Bim unterwegs.
In Wien ist ab jetzt auch eine eigene „Song Contest“-Bim unterwegs.(Bild: Imre Antal)
  • ESC in der Tram
    Pünktlich zum Halbfinale war die Straßenbahnlinie 49 am Dienstag zum ersten Mal als rollende Bühne zwischen Volkstheater und Stadthalle unterwegs. Für die Mitfahrt genügt ein gültiger Fahrschein. Mitfeiern ist ausdrücklich erwünscht. Die nächste Möglichkeit für das Einsteigen in die Party-Bim gibt es morgen, am Donnerstag, 14. Mai sowie am Finaltag, 16. Mai.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
13.05.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
7° / 18°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
7° / 18°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 17°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
6° / 17°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
7° / 18°
Symbol heiter

krone.tv

Symbolbild
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ...
Wal als PR-Opfer?
Krimi um „Timmy“ hat nun ein politisches Nachspiel
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
113.327 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
104.596 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
96.729 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1575 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1471 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Mehr Wien
Knapp 350 Seiten
Rapid veröffentlicht Buch über Europacupgeschichte
Gute Stimmung
Überall große Song-Contest-Emotionen
Auch 128 Jobs weg
Wienerberger mit 30 Mio. Euro in der Verlustzone
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Wer kommt weiter?
2. Halbfinale steht an: Was Fans erwarten können
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf