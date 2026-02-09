US-Senatoren besuchten jetzt Grönland

In der Hauptstadt Nuuk haben vor wenigen Tagen Frankreich und Kanada diplomatische Vertretungen eröffnet. Frankreich ist damit das erste EU-Land, das überhaupt ein Generalkonsulat auf der Insel hat. Das sei ein „politisches Signal, verbunden mit dem Willen, in Grönland stärker präsent zu sein“, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot. Seine wichtigste Aufgabe sei es, die Position der Menschen auf Grönland zu verstehen. Die Eröffnung eines Konsulats war bereits im vergangenen Sommer angekündigt worden. Kanadas Politikerinnen und Politiker hatten ein eigenes Generalkonsulat lange vor der jüngsten Krise 2024 in Aussicht gestellt.