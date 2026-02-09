US-Senatoren besuchten jetzt Grönland

US-Senatorinnen und US-Senatoren haben am Montag Grönland besucht, „um das zerstörte Vertrauen wiederherzustellen“. Sie waren bei einem Militärstützpunkt der Vereinigten Staaten und trafen unter anderem Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen.
US-Präsident Donald Trump hatte seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im vergangenen Jahr immer wieder Besitzansprüche auf Grönland erhoben und das mit US-Sicherheitsinteressen in der Arktis begründet. Dabei hatte er auch mit militärischer Gewalt gedroht. Das nahm er im vergangenen Monat wieder zurück und teilte mit, eine Vereinbarung zu Grönland mit NATO-Chef Mark Rutte getroffen zu haben. Deren Inhalt ist bis heute jedoch unklar.
„Mit wenigen Worten wurde das seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaute Vertrauen untergraben und zerstört. Wir müssen daran arbeiten, dieses Vertrauen wiederherzustellen“, sagte die republikanische Senatorin Lisa Murkowski, die der Delegation angehörte, die nach Grönland reiste. „Wir haben einen Präsidenten, der das Vertrauen missbraucht hat“, sagt der mitreisende demokratische Senator Gery Peters am Montag. „Wir betrachten Sie als Freunde. Wir möchten, dass Sie uns ebenfalls als ihre Freunde betrachten“, sagte er an die Grönländerinnen und Grönländer gewandt.
Neue Konsulate auf der Insel
Vor einigen Wochen hatten Vertreterinnen und Vertreter aus den USA, Dänemark und Grönland diplomatische Gespräche begonnen. „Wir haben von Anfang an klargemacht, dass jede Lösung unsere roten Linien respektieren muss. Trotzdem haben wir Diskussionen begonnen. Das sehe ich als klares Zeichen, dass es möglich ist, eine Lösung zu finden, die unsere roten Linien respektiert“, sagte Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen. Grönland ist ein autonomer Teil von Dänemark.
In der Hauptstadt Nuuk haben vor wenigen Tagen Frankreich und Kanada diplomatische Vertretungen eröffnet. Frankreich ist damit das erste EU-Land, das überhaupt ein Generalkonsulat auf der Insel hat. Das sei ein „politisches Signal, verbunden mit dem Willen, in Grönland stärker präsent zu sein“, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot. Seine wichtigste Aufgabe sei es, die Position der Menschen auf Grönland zu verstehen. Die Eröffnung eines Konsulats war bereits im vergangenen Sommer angekündigt worden. Kanadas Politikerinnen und Politiker hatten ein eigenes Generalkonsulat lange vor der jüngsten Krise 2024 in Aussicht gestellt.
