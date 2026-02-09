Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vertrauen aufbauen“

US-Senatoren besuchten jetzt Grönland

Außenpolitik
09.02.2026 18:58
Von links: Senatorin Lisa Murkowski und ihre Kollegen Angus King sowie Gary Peters in Nuuk
Von links: Senatorin Lisa Murkowski und ihre Kollegen Angus King sowie Gary Peters in Nuuk(Bild: AFP/FLORENT VERGNES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Senatorinnen und US-Senatoren haben am Montag Grönland besucht, „um das zerstörte Vertrauen wiederherzustellen“. Sie waren bei einem Militärstützpunkt der Vereinigten Staaten und trafen unter anderem Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen.

0 Kommentare

US-Präsident Donald Trump hatte seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im vergangenen Jahr immer wieder Besitzansprüche auf Grönland erhoben und das mit US-Sicherheitsinteressen in der Arktis begründet. Dabei hatte er auch mit militärischer Gewalt gedroht. Das nahm er im vergangenen Monat wieder zurück und teilte mit, eine Vereinbarung zu Grönland mit NATO-Chef Mark Rutte getroffen zu haben. Deren Inhalt ist bis heute jedoch unklar.

„Mit wenigen Worten wurde das seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaute Vertrauen untergraben und zerstört. Wir müssen daran arbeiten, dieses Vertrauen wiederherzustellen“, sagte die republikanische Senatorin Lisa Murkowski, die der Delegation angehörte, die nach Grönland reiste. „Wir haben einen Präsidenten, der das Vertrauen missbraucht hat“, sagt der mitreisende demokratische Senator Gery Peters am Montag. „Wir betrachten Sie als Freunde. Wir möchten, dass Sie uns ebenfalls als ihre Freunde betrachten“, sagte er an die Grönländerinnen und Grönländer gewandt.

Die US-Militärbasis Pituffik Space Base auf Grönland
Die US-Militärbasis Pituffik Space Base auf Grönland(Bild: AP/Thomas Traasdahl)
Kanada hat vor wenigen Tagen eine diplomatische Vertretung in Nuuk eröffnet.
Kanada hat vor wenigen Tagen eine diplomatische Vertretung in Nuuk eröffnet.(Bild: EPA/IDA MARIE ODGAARD)

Neue Konsulate auf der Insel
Vor einigen Wochen hatten Vertreterinnen und Vertreter aus den USA, Dänemark und Grönland diplomatische Gespräche begonnen. „Wir haben von Anfang an klargemacht, dass jede Lösung unsere roten Linien respektieren muss. Trotzdem haben wir Diskussionen begonnen. Das sehe ich als klares Zeichen, dass es möglich ist, eine Lösung zu finden, die unsere roten Linien respektiert“, sagte Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen. Grönland ist ein autonomer Teil von Dänemark.

Lesen Sie auch:
„Grönland ist nicht zu verkaufen“, skandieren Demonstrierende auf dem Eiland.
Eskaliert die Lage?
Europa hält trotz Trumps Drohkulisse zu Grönland
18.01.2026
Krone Plus Logo
Sein nächstes Ziel?
Grönland: Warum Trump so heiß auf die Eiswüste ist
06.01.2026

In der Hauptstadt Nuuk haben vor wenigen Tagen Frankreich und Kanada diplomatische Vertretungen eröffnet. Frankreich ist damit das erste EU-Land, das überhaupt ein Generalkonsulat auf der Insel hat. Das sei ein „politisches Signal, verbunden mit dem Willen, in Grönland stärker präsent zu sein“, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot. Seine wichtigste Aufgabe sei es, die Position der Menschen auf Grönland zu verstehen. Die Eröffnung eines Konsulats war bereits im vergangenen Sommer angekündigt worden. Kanadas Politikerinnen und Politiker hatten ein eigenes Generalkonsulat lange vor der jüngsten Krise 2024 in Aussicht gestellt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
291.841 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
279.688 mal gelesen
Lindsey Vonn
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
149.446 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Außenpolitik
Debatte in Sackgasse
Wehrpflicht: Fronten verhärten sich zunehmend
„Vertrauen aufbauen“
US-Senatoren besuchten jetzt Grönland
Vor US-Ausschuss
Epstein-Komplizin Maxwell verweigerte die Aussage
Britische Regierung
Epstein-Skandal: Nächster prominenter Kopf rollt
Bis 2040
EU einigt sich auf weitreichendes Klimaziel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf