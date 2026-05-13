Im Einsatz für Bürger: Hausbetreuung für Ältere

Selbständiges Leben ermöglichen

„Wir wollen verhindern, dass Menschen nur wegen kleiner Dinge zu früh in Betreuung müssen“, erklären die beiden. Die Hilfe reicht von Einkäufen über Besorgungen bis hin zu kleinen Gartenarbeiten oder Unterstützung im Haushalt. Ziel sei es, älteren oder mobil eingeschränkten Personen den Alltag zu erleichtern und ihnen – so gut es geht – ein selbstständiges Leben zuhause zu ermöglichen.