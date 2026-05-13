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Im Einsatz für Bürger: Hausbetreuung für Ältere

Kärnten
13.05.2026 14:00
Für die älteren Bürger wird nicht nur eingekauft (Symbolbild).
Für die älteren Bürger wird nicht nur eingekauft (Symbolbild).(Bild: gopixa - stock.adobe.com)
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Damit ältere Menschen länger selbstständig zuhause leben können, bietet ein Kärntner Ehepaar Alltagshilfe an. Von Einkäufen bis Gartenarbeit reicht das Angebot. Die Idee entstand aus eigener Erfahrung.

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Selbstständig in den eigenen vier Wänden leben; das möchte das Arnoldsteiner Ehepaar Horst und Beatrix Anawender älteren Menschen ermöglichen. Horst hilft mit seiner Hausbetreuung dort, wo viele Senioren an ihre Grenzen stoßen.

Selbständiges Leben ermöglichen
„Wir wollen verhindern, dass Menschen nur wegen kleiner Dinge zu früh in Betreuung müssen“, erklären die beiden. Die Hilfe reicht von Einkäufen über Besorgungen bis hin zu kleinen Gartenarbeiten oder Unterstützung im Haushalt. Ziel sei es, älteren oder mobil eingeschränkten Personen den Alltag zu erleichtern und ihnen – so gut es geht – ein selbstständiges Leben zuhause zu ermöglichen.

Bgm. Antolisch gratulierte dem Paar zur Unternehmensgründung.
Bgm. Antolisch gratulierte dem Paar zur Unternehmensgründung.(Bild: Marktgemeinde Arnoldstein)

Auf die Idee kam das Ehepaar durch persönliche Erfahrungen. Sie unterstützen selbst Trixis Mutter, die 95-jährige Hertha Katholnig. Die Seniorin lebt noch immer selbstständig in jener Wohnung, in der sie bereits seit den 60er-Jahren zuhause ist. Beatrix wurde von ihrer Mutter übrigens auch als „Krone“-Herzensmensch nominiert. Diesen Ruf wird sie nun mehr als gerecht.

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„Viele haben keine Angehörigen, die sich regelmäßig um sie kümmern können. Genau dort sehen wir uns als Schnittstelle.“ Durch ihre Unterstützung könnten Senioren länger eigenständig in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. 

Bereicherung für die Gemeinde
Auch Arnoldsteins Bürgermeister Reinhard Antolitsch gratulierte der Familie zur Unternehmensgründung. „Es ist erfreulich, wenn engagierte Menschen in Arnoldstein neue Dienstleistungen anbieten und damit einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität in unserer Gemeinde leisten“, betonte er und wünschte viel Erfolg für den Start. Die Hausbetreuung erreicht man unter: 0677 / 62 58 32 54

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