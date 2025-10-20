Die „Krone“ sagt Danke an unsere Herzensmenschen

Ein Abend voller Emotionen: Bereits zum vierten Mal zeichnete die „Krone“ Kärntens Herzensmenschen aus. Für eine ganz besondere Überraschung sorgte außerdem Star-Autor Thomas Brezina!
Am Samstagabend verwandelte sich das Congress Center Wörthersee in Pörtschach in einen Ort voller Wärme, Mitgefühl und Gänsehautmomente.
„Wir leben in turbulenten Zeiten, in denen es umso wichtiger ist, auch die positiven Geschichten, die täglich um uns herum passieren, zu erzählen und jene, die dafür verantwortlich sind, vor den Vorhang zu holen“, eröffnete „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher die Gala. An diesem Abend ging es vor allem darum, Menschen zu feiern, die ihr Herz am rechten Fleck tragen. Und davon gibt es in Kärnten viele!
Insgesamt 16 Zirbenherz-Pokale wurden an unsere heurigen Herzensmenschen, die wir Ihnen alle in der gestrigen Extra-Beilage vorgestellt haben, vergeben. Nach kurzen Vorstellungsvideos wurden alle für ihr Engagement auf die Bühne geholt und ausgezeichnet. Und bei allen war zu spüren, warum genau er oder sie diese Auszeichnung so verdient hat.
Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte Michaela Gussnig, die den gesamten Saal zu einer kurzen Yoga-Übung einlud; innehalten, tief durchatmen, das eigene Herz spüren.
Das sind die Herzensmenschen 2025
Ganz besondere Videobotschaft rührt Herzensmensch zu Tränen
Zu Tränen gerührt war Jungautor Matthias Pogatschnig (15). Er wurde mit einer Videobotschaft seines großen Vorbilds Thomas Brezina überrascht. „Mach weiter so – und bleib auf der Spur!“, zwinkerte Brezina seinem jungen Kollegen zu, der zudem vom Literatur-Verein „Buch13“ (Platz 2) gleich zu den nächsten Treffen eingeladen wurde.
Der Gala-Einladung außerdem gefolgt sind Vertreter von der Wasserrettung, Feuerwehr, dem Roten Kreuz – sowie der Bergrettung, die sogar mit einem Sonderpreis für ihren unermüdlichen Einsatz ausgezeichnet wurde. Für strahlende Unterhaltung sorgten Ilvy von der Tanzschule „Art&Dance“, die mit Blumen im Haar und anmutigen Bewegungen das Publikum verzauberte, sowie Sängerin Julia Steen, deren kraftvolle Stimme den Saal zum Beben brachte – minutenlanger Applaus!
Ein Abend, der verbindet, berührt und zeigt, dass es in Kärnten an Herzensmenschen nicht mangelt. „Sie, liebe Herzensmenschen, machen unsere Gesellschaft lebenswert“, bedankt sich Ihr „Krone“-Team.
