Emotionaler Gala-Abend

Die „Krone“ sagt Danke an unsere Herzensmenschen

Kärnten
20.10.2025 08:00
Julia Steen begeisterte bei der Gala mit ihrem neuen Song „Tornado“.
Julia Steen begeisterte bei der Gala mit ihrem neuen Song „Tornado“.(Bild: Evelyn Hronek)

Ein Abend voller Emotionen: Bereits zum vierten Mal zeichnete die „Krone“ Kärntens Herzensmenschen aus. Für eine ganz besondere Überraschung sorgte außerdem Star-Autor Thomas Brezina!

Am Samstagabend verwandelte sich das Congress Center Wörthersee in Pörtschach in einen Ort voller Wärme, Mitgefühl und Gänsehautmomente.

„Wir leben in turbulenten Zeiten, in denen es umso wichtiger ist, auch die positiven Geschichten, die täglich um uns herum passieren, zu erzählen und jene, die dafür verantwortlich sind, vor den Vorhang zu holen“, eröffnete „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher die Gala. An diesem Abend ging es vor allem darum, Menschen zu feiern, die ihr Herz am rechten Fleck tragen. Und davon gibt es in Kärnten viele!

Handgemachte Zirbenholz-Herzen – keines gleicht dem anderen! Also etwas ganz Besonderes, genau ...
Handgemachte Zirbenholz-Herzen – keines gleicht dem anderen! Also etwas ganz Besonderes, genau wie unsere Herzensmenschen,(Bild: Evelyn Hronek)
Ein Gala-Abend voller Emotionen
Ein Gala-Abend voller Emotionen(Bild: Evelyn Hronek)
Das „Krone“-Team: Jenny Kapellari, Christian Krall, Jana Kruse, Hannes Mößlacher, Elena ...
Das „Krone“-Team: Jenny Kapellari, Christian Krall, Jana Kruse, Hannes Mößlacher, Elena Überbacher. Perfekt eingekleidet von der Alpen Adria Manufaktur Strohmaier(Bild: Evelyn Hronek)

Insgesamt 16 Zirbenherz-Pokale wurden an unsere heurigen Herzensmenschen, die wir Ihnen alle in der gestrigen Extra-Beilage vorgestellt haben, vergeben. Nach kurzen Vorstellungsvideos wurden alle für ihr Engagement auf die Bühne geholt und ausgezeichnet. Und bei allen war zu spüren, warum genau er oder sie diese Auszeichnung so verdient hat.

Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte Michaela Gussnig, die den gesamten Saal zu einer kurzen Yoga-Übung einlud; innehalten, tief durchatmen, das eigene Herz spüren.

Das sind die Herzensmenschen 2025

Robert Merlin (dritter von links)
Robert Merlin (dritter von links)(Bild: Evelyn Hronek)
Daliborka Wirnsberger (zweite von rechts).
Daliborka Wirnsberger (zweite von rechts).(Bild: Evelyn Hronek)
Maria Hammer (mitte)
Maria Hammer (mitte)(Bild: Evelyn Hronek)
Heinz Heber (dritter von rechts)
Heinz Heber (dritter von rechts)(Bild: Evelyn Hronek)
Roland Popatnik (zweiter von links)
Roland Popatnik (zweiter von links)(Bild: Evelyn Hronek)
Michael Gussnig (dritte von links)
Michael Gussnig (dritte von links)(Bild: Evelyn Hronek)
Ulrich Mattersberger (zweite von links)
Ulrich Mattersberger (zweite von links)(Bild: Evelyn Hronek)
Das Schwestern-Duo Annemarie Kelz und Sabine Mayer mit City-Arkaden Center-Manager Ernst ...
Das Schwestern-Duo Annemarie Kelz und Sabine Mayer mit City-Arkaden Center-Manager Ernst Hofbauer(Bild: Evelyn Hronek)
Matthias Pogatschnig (zweiter von links).
Matthias Pogatschnig (zweiter von links).(Bild: Evelyn Hronek)
U25-Bernadette Krall (dritte von links)
U25-Bernadette Krall (dritte von links)(Bild: Evelyn Hronek)
U25-Herzensmensch Samuel Mata (Mitte)
U25-Herzensmensch Samuel Mata (Mitte)(Bild: Evelyn Hronek)
Platz 1 bei den Vereinen: Der DSG Bowlingverein Grafenstein. Das Preisgeld von 5000 Euro wird ...
Platz 1 bei den Vereinen: Der DSG Bowlingverein Grafenstein. Das Preisgeld von 5000 Euro wird verwendet, um sozial schwächeren Sportlern die Teilnahme an den Special Olympics zu ermöglichen.(Bild: Evelyn Hronek)
Platz 2 bei den Vereinen: Der Literatur-Verein „Buch13“
Platz 2 bei den Vereinen: Der Literatur-Verein „Buch13“(Bild: Evelyn Hronek)
Platz 3 bei den Vereinen: Der Seniorenbund Maria Rain
Platz 3 bei den Vereinen: Der Seniorenbund Maria Rain(Bild: Evelyn Hronek)
Einen Sonderpreis erhielt die Bergrettung Kärnten
Einen Sonderpreis erhielt die Bergrettung Kärnten(Bild: Evelyn Hronek)

Ganz besondere Videobotschaft rührt Herzensmensch zu Tränen
Zu Tränen gerührt war Jungautor Matthias Pogatschnig (15). Er wurde mit einer Videobotschaft seines großen Vorbilds Thomas Brezina überrascht. „Mach weiter so – und bleib auf der Spur!“, zwinkerte Brezina seinem jungen Kollegen zu, der zudem vom Literatur-Verein „Buch13“ (Platz 2) gleich zu den nächsten Treffen eingeladen wurde.

Für eine besonders große Überraschung sorgte Thomas Brezina, als er Jungautor Matthias ...
Für eine besonders große Überraschung sorgte Thomas Brezina, als er Jungautor Matthias Pogatschnig (15) mit einer persönlichen Videobotschaft ehrte und sogar zu Tränen rührte.(Bild: Evelyn Hronek)

Der Gala-Einladung außerdem gefolgt sind Vertreter von der Wasserrettung, Feuerwehr, dem Roten Kreuz – sowie der Bergrettung, die sogar mit einem Sonderpreis für ihren unermüdlichen Einsatz ausgezeichnet wurde. Für strahlende Unterhaltung sorgten Ilvy von der Tanzschule „Art&Dance“, die mit Blumen im Haar und anmutigen Bewegungen das Publikum verzauberte, sowie Sängerin Julia Steen, deren kraftvolle Stimme den Saal zum Beben brachte – minutenlanger Applaus!

Ein Abend, der verbindet, berührt und zeigt, dass es in Kärnten an Herzensmenschen nicht mangelt. „Sie, liebe Herzensmenschen, machen unsere Gesellschaft lebenswert“, bedankt sich Ihr „Krone“-Team.

Alle Vorstellungsvideos finden Sie hier.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Kärnten

