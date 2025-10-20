Die „Krone“ sagt Danke an unsere Herzensmenschen

„Wir leben in turbulenten Zeiten, in denen es umso wichtiger ist, auch die positiven Geschichten, die täglich um uns herum passieren, zu erzählen und jene, die dafür verantwortlich sind, vor den Vorhang zu holen“, eröffnete „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher die Gala. An diesem Abend ging es vor allem darum, Menschen zu feiern, die ihr Herz am rechten Fleck tragen. Und davon gibt es in Kärnten viele!