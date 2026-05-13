Ausgetretenes Öl legte Klagenfurts Verkehr lahm

„Der Lkw-Fahrer hat erst gemerkt, dass etwas nicht passt, als die Lenkung nicht mehr ging“, erklärt Einsatzleiter Martin Zmug. „Da war er auf Höhe Deutenhofenstraße in der Herbertstraße.“ Durch den Einsatz ging der Verkehr nur stockend voran. Für die Arbeiten der Feuerwehr besteht aber ein gewisse Zeitdruck.