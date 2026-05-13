Ausgetretenes Öl legte Klagenfurts Verkehr lahm

Vom Süden in der Rosentaler Straße bis in den Ring stand der Verkehr am Mittwochvormittag in Klagenfurt still. Bei einem Lkw war Hydrauliköl ausgetreten.
Über eineinhalb Kilometer zieht sich die Ölspur, mittlerweile gebunden, durch die Klagenfurter Innenstadt. Kurz vor der Messe auf der Rosentaler Straße begann ein Lkw zwischen gegen 9 Uhr, Hydrauliköl zu verlieren. Die Klagenfurter Berufsfeuerwehr rückte gleich aus, um dieses zu binden und zu entfernen.
„Der Lkw-Fahrer hat erst gemerkt, dass etwas nicht passt, als die Lenkung nicht mehr ging“, erklärt Einsatzleiter Martin Zmug. „Da war er auf Höhe Deutenhofenstraße in der Herbertstraße.“ Durch den Einsatz ging der Verkehr nur stockend voran. Für die Arbeiten der Feuerwehr besteht aber ein gewisse Zeitdruck.
„In der Gegend sind auch viele Zweiräder unterwegs, daher müssen wir alles wegbekommen, bevor es regnet“, erklärt Zmug. Sonst könnte die Fahrbahn völlig verschmiert und rutschig sein. Bis zur Mittagszeit sollten die Arbeiten aber abgeschlossen sein.
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