Aufstiegsrennen der Kärntner Liga droht eine Farce

„Da meinten alle, dass sie aufsteigen wollen“

Der aktuelle Vierte Lendorf will nur als Meister rauf. Und der Fünfte Dellach/Gail? „Wir gehen definitiv nicht in die Regionalliga. Dann macht es am Ende halt der SAK. Spittal ist ja 2020 auch schon als Zehnter aufgestiegen“, erklärt Sportboss Marco Längle. Theoretisch wäre das auch heuer möglich. Verzichtet ein Team, wird das nächstgereihte gefragt. „Findet man keine vier Willigen, würde sich das Referat für Kampfmannschaften die Sachlage anschauen“, erklärt Hannes Krall, Spielbetriebsleiter des KFV, der sich verwundert zeigt: „Zehn Teams waren im Feber bei uns zu Gast, da meinten alle, dass sie aufsteigen wollen, wenn sie die Chance haben!“