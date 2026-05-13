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Nur zwei Teams wollen

Aufstiegsrennen der Kärntner Liga droht eine Farce

Fußball Unterhaus
13.05.2026 08:59
Nuhanovic (re.) & Dellach/Gail spielen ein starkes Frühjahr.
Nuhanovic (re.) & Dellach/Gail spielen ein starkes Frühjahr.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Nur zwei der „Top 5“-Teams der Kärntner Liga wollen fix in die neue Regionalliga Süd aufsteigen – nur der Meister ist verpflichtet, der Rest kann verzichten. Der Verband klärt über die Vorgehensweise in diesem Fall auf. Und: Ein ATSV-Spieler beendete seinen Karriere, Bleiburg holt einen Spieler aus der Unterliga.

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Die ersten vier Klubs der Kärntner Liga dürfen heuer rauf – aber es herrscht Aufstiegs-Tristesse! Von den Top 5 (nur der Meister ist verpflichtet) wollen Stand jetzt lediglich zwei Teams fix in die Regionalliga: Leader Völkermarkt und Verfolger ATSV Wolfsberg.

Die Donau spielt eine starke Saison, gibt sich beim Aufstiegsthema aber zurückhaltend.
Die Donau spielt eine starke Saison, gibt sich beim Aufstiegsthema aber zurückhaltend.(Bild: Bernd Stefan)

Der Dritte Donau gibt sich zurückhaltend. „Der Aufstieg ist nicht in Stein gemeißelt. Wir müssten einiges an unserer Spielstätte verändern. Ein Umzug macht für uns keinen Sinn“, betont Donau-Obmann Lukas Koch. „Dann ist es ja auch noch eine Frage der sportlichen Qualität!“

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Wir gehen definitiv nicht in die Regionalliga. Dann macht es am Ende halt der SAK. Spittal ist ja 2020 auch schon als Zehnter aufgestiegen.

Marco LÄNGLE, Sportboss Dellach/Gail

„Da meinten alle, dass sie aufsteigen wollen“
Der aktuelle Vierte Lendorf will nur als Meister rauf. Und der Fünfte Dellach/Gail? „Wir gehen definitiv nicht in die Regionalliga. Dann macht es am Ende halt der SAK. Spittal ist ja 2020 auch schon als Zehnter aufgestiegen“, erklärt Sportboss Marco Längle. Theoretisch wäre das auch heuer möglich. Verzichtet ein Team, wird das nächstgereihte gefragt. „Findet man keine vier Willigen, würde sich das Referat für Kampfmannschaften die Sachlage anschauen“, erklärt Hannes Krall, Spielbetriebsleiter des KFV, der sich verwundert zeigt: „Zehn Teams waren im Feber bei uns zu Gast, da meinten alle, dass sie aufsteigen wollen, wenn sie die Chance haben!“

„Brauchen vier Punkte“
Sportlich gibt’s am Freitag in Klagenfurt ein Topspiel. Die Donau empfängt Leader Völkermarkt. Mit einem Sieg des Gastgebers wären die Klagenfurter aufgrund des direkten Duells vorne. „Ein Dreier wäre für uns extrem wichtig. Am Sonntag treffen wir auf Bleiburg. Aus beiden Partien brauchen wir vier Punkte“, weiß Völkermarkt-Coach Rudi Perz.

ATSV-Kicker Bastian Rupp (Mitte) riss sich erneut das Kreuzband.
ATSV-Kicker Bastian Rupp (Mitte) riss sich erneut das Kreuzband.(Bild: Hermann Sobe)

Rupp beendet Karriere
Der Zweite ATSV Wolfsberg düst zu Grafenstein! Die Lavanttaler mussten zuletzt eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Bastian Rupp zog sich gegen die Donau einen Kreuzbandriss zu. „Der zweite in dieser Saison, der dritte insgesamt. Nach dem MRT hat er mir gleich gesagt, dass er seine Karriere jetzt beendet“, seufzt Coach Mario Romac.

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Bleiburg holt Lippitz
Bleiburg, das zuletzt drei Siege am Stück feierte, empfängt ATUS Ferlach. Für die kommende Saison hat man Sebastian Lippitz von Unterliga-Ost-Klub St. Andrä verpflichtet. In der Regionalliga düst Treibach am Freitag zu Deutschlandsberg.

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