Jury wählt nun Kärntens Herzensmenschen aus

Die Qual der Wahl

Nun ist die Nominierungsphase aber vorbei und die Arbeit hinter den Kulissen geht los: In den kommenden Tagen wird sich eine hochkarätige Jury beraten, sie hat die Qual der Wahl und muss entscheiden, wer von den vielen Nominierten heuer als „Krone“-Herzensmensch in den Kategorien „Einzelpersonen“ und „Unter25“ ausgezeichnet wird! In der Kategorie „Vereine“ sind hingegen wieder Sie gefragt – hier startet das Voting, sobald die zehn Finalisten feststehen.