Jury wählt nun Kärntens Herzensmenschen aus

Zahlreiche Leser haben uns berührende Geschichten und Nominierungen geschickt. Nun geht Aktion in die nächste Phase.
Unzählige Nominierungen erreichten in den vergangenen Wochen die Redaktion: Liebevoll geschriebene und verzierte Briefe, E-Mails, in denen Kärntnerinnen und Kärntner ihre berührenden Geschichten teilen und von ihren Herzensmenschen schwärmen. Beim Lesen all dieser Einsendungen – liebe „Krone“-Familie – hüpft einem das Herz vor Freude!
Die Qual der Wahl
Nun ist die Nominierungsphase aber vorbei und die Arbeit hinter den Kulissen geht los: In den kommenden Tagen wird sich eine hochkarätige Jury beraten, sie hat die Qual der Wahl und muss entscheiden, wer von den vielen Nominierten heuer als „Krone“-Herzensmensch in den Kategorien „Einzelpersonen“ und „Unter25“ ausgezeichnet wird! In der Kategorie „Vereine“ sind hingegen wieder Sie gefragt – hier startet das Voting, sobald die zehn Finalisten feststehen.
Sobald die Auswahl getroffen wurde, stellen wir Ihnen freilich unsere Herzensmenschen vor, holen Sie vor den Vorhang und bedanken uns bei ihnen für das, was sie tagtäglich leisten – meist im Stillen, aber immer mit viel Herz!
Kommentare
