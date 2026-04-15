Juwelen-Diebe durchbrechen Mauer in Wiener City

Am Dienstag gegen 9 Uhr schlug die Inhaberin Alarm, nachdem sie beim Öffnen ihres Geschäfts eine schockierende Entdeckung gemacht hatte: Eine Ziegelmauer war durchbrochen worden! Die Einbrecher hatten sich offenbar über den Kellerabgang des Mehrparteienhauses Zugang verschafft und waren so unbemerkt in das Geschäft gelangt.