Juwelen-Diebe durchbrechen Mauer in Wiener City

Spektakulärer Einbruch in der Wiener Innenstadt in der Nacht auf Dienstag: Bislang unbekannte Täter schlugen dort bei einem Juweliergeschäft zu und gingen dabei besonders raffiniert vor – mit Erfolg ...
Am Dienstag gegen 9 Uhr schlug die Inhaberin Alarm, nachdem sie beim Öffnen ihres Geschäfts eine schockierende Entdeckung gemacht hatte: Eine Ziegelmauer war durchbrochen worden! Die Einbrecher hatten sich offenbar über den Kellerabgang des Mehrparteienhauses Zugang verschafft und waren so unbemerkt in das Geschäft gelangt.
Schaden im sechsstelligen Eurobereich
Dort räumten die Täter gezielt alles ab, was nicht in einem Safe gesichert war. Schmuckstücke verschwanden spurlos. Die Schadenshöhe liegt im unteren sechsstelligen Eurobereich.
Das Landeskriminalamt Wien hat jedenfalls die Ermittlungen übernommen und fahndet nun nach den dreisten Tätern. Von ihnen fehlt bislang jede Spur.
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