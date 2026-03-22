Um wie viel die Mieten ab 1. April steigen dürfen

In Österreich ist ein Altbau rechtlich definiert als ein Gebäude, dessen Baubewilligung vor dem 30. Juni 1953 erteilt wurde. Diese Einstufung ist entscheidend, weil solche Wohnungen in der Regel dem Mietrechtsgesetz (MRG) unterliegen und es dadurch für den Vermieter eine Obergrenze beim Mietpreis durch einen sogenannten Richtwert gibt.

Nicht jede alte Wohnung gilt rechtlich als „Altbau“: Dachgeschossausbauten oder Zubauten können trotz des historischen Gebäudes rechtlich als Neubau gelten und fallen somit nicht unter die Mietpreisbegrenzung.