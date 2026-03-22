Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Richtwerte

Um wie viel die Mieten ab 1. April steigen dürfen

Wirtschaft
22.03.2026 12:12
Die neue Preisbremse sorgt für Entlastung bei den Wohnkosten vieler Österreicher.
Die neue Preisbremse sorgt für Entlastung bei den Wohnkosten vieler Österreicher.(Bild: APA/Eva Manhart)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Ab April 2026 dürfen Altbau-Mieten nach längerer Pause wieder steigen – aber nur minimal. Neue Richtwerte deckeln die Erhöhung auf maximal ein Prozent. Wer betroffen ist und welche Regeln Vermieter beachten müssen, erfahren Sie hier ...

0 Kommentare

Ab April 2026 dürfen die Mieten im Altbau nach längerer Pause wieder steigen, allerdings nur sehr gering. Die sogenannten Richtwerte, die als Grundlage für viele Mieten dienen, werden angepasst. Laut dem neuen Gesetz darf die Miete – inklusive möglicher Zuschläge für Lage – aber dieses Jahr nicht wie der Verbraucherpreisindex (VPI), also die Teuerung steigen, sondern um höchstens ein Prozent.

Altbau

In Österreich ist ein Altbau rechtlich definiert als ein Gebäude, dessen Baubewilligung vor dem 30. Juni 1953 erteilt wurde. Diese Einstufung ist entscheidend, weil solche Wohnungen in der Regel dem Mietrechtsgesetz (MRG) unterliegen und es dadurch für den Vermieter eine Obergrenze beim Mietpreis durch einen sogenannten Richtwert gibt. 

Nicht jede alte Wohnung gilt rechtlich als „Altbau“: Dachgeschossausbauten oder Zubauten können trotz des historischen Gebäudes rechtlich als Neubau gelten und fallen somit nicht unter die Mietpreisbegrenzung.

Die genauen Richtwerte sind je nach Bundesland unterschiedlich, werden am 1. April 2026 von Statistik Austria veröffentlicht. Schätzungen zufolge liegen sie im Burgenland bei etwa 6,15 Euro pro Quadratmeter, in Wien bei rund 6,74 Euro und in Vorarlberg bei etwa 10,35 Euro.

Mieter müssen rechtzeitig informiert werden
Für neue Mietverträge gelten die höheren Beträge bereits ab April. Bei bestehenden Verträgen werden sie frühestens ab Mai wirksam. Dafür müssen Mieter rechtzeitig informiert werden: Die Mitteilung darf erst nach dem 1. April verschickt werden und muss mindestens 14 Tage vor dem nächsten Zahlungstermin ankommen.

Die Altbaumieten sind durch die Anpassung der Richtwerte in den letzten Jahren drastisch ...
Die Altbaumieten sind durch die Anpassung der Richtwerte in den letzten Jahren drastisch gestiegen.(Bild: APA/EVA MANHART)

Erhöhung nur noch 1x pro Jahr
Die neue Mietpreisbremse betrifft Wohnungen, für die das Mietrechtsgesetz (MRG) ganz oder teilweise gilt. Dazu zählen in der Regel Wohnungen in Mehrparteienhäusern, außer Genossenschaftswohnungen und Ein- und Zweifamilienhäuser. Für diese darf die Miete nun nur noch einmal pro Jahr, und zwar jeweils zum 1. April, erhöht werden. Steigt der Verbraucherpreisindex (VPI), also die Teuerung über drei Prozent, darf der darüberliegende Teil zusätzlich zu den drei Prozent nur noch zur Hälfte als Mieterhöhung weitergegeben werden.

Berechnung

Wäre die Steigung des VPI bzw. die Teuerung fünf Prozent, wird die Miete nun so berechnet:

700 Euro monatliche Kaltmiete
+ 21 Euro (3 Prozent Teuerung)
+ 7 Euro (die Teuerung liegt über 3 Prozent, also wird nur
                 die Hälfte der zusätzlichen 2 Prozent, also 1
                 Prozent angerechnet) 
= 728 Euro neue monatliche Kaltmiete

Was für preisgeschützte Wohnungen gilt
Für Wohnungen mit gesetzlich begrenzter Miete (z. B. Richtwert- oder Kategorie-Mietzins), die vollständig unter das Mietrechtsgesetz fallen (wie oft im Altbau), gibt es gesetzliche Obergrenzen für Mieterhöhungen. Die Mieterhöhung darf dieses Jahr höchstens ein Prozent betragen und im Jahr 2027 höchstens zwei Prozent betragen, auch wenn die der VPI höher ansteigt.

Lesen Sie auch:
Darlehensverkauf: Rund 3000 Wohnungen und Reihenhäuser könnten in den Genuss eines Nachlasses ...
Gemeinnütziger Wohnbau
Land verkauft Darlehen: „Die Mieten sollen sinken“
20.03.2026
311 Millionen Euro
Mietpreisbremse: Babler erwartet enorme Entlastung
30.12.2025

Erst ab dem Jahr 2028 gilt für preisgeschützte Wohnungen ebenfalls die Regelung, dass die Übersteigung der 3-Prozent-Grenze zur Hälfte als Mieterhöhung weitergegeben werden darf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
22.03.2026 12:12
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
94.746 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
91.080 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
90.167 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3246 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1862 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1677 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
In Existenz bedroht
Cyberangriffe: Wenn E-Mail vom Chef zur Falle wird
Neue Richtwerte
Um wie viel die Mieten ab 1. April steigen dürfen
Krone Plus Logo
Schon nächstes Jahr
Werkstattkette Lucky Car peilt 100 Millionen € an
Minister zu Sparplänen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
Straße von Hormuz zu
Hohe Spritpreise: United Airlines kürzen Flugplan
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf