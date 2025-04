Faber: „Helnwein war mir ein guter Seelsorger“

Was bringen Sie denn mit, dass Sie trotz aller Gerüchte um Frauen, Auftritte in der Klatschpresse, Führerscheinabnahmen etc. eine solch schützende Hand über sich genießen?

Die schützende Hand Gottes weiß ich ganz sicher über mir, weil ich wirklich seit 27 Jahren sehr gerne als Dompfarrer hier arbeite und weiß, dass dieser Dienst, diese Bereitschaft, in die Stadt hinauszugehen, sehr willkommen ist. Gleichzeitig muss ich sagen, ich bin jetzt 63 geworden, ich muss Schwerpunkte setzen und manches kann ich eben besonders gut, und manches können andere viel besser, da klatsche ich dann auch Beifall. Ich habe viele Fehler. Sie haben vielleicht schon in manche Richtungen was aufgezählt, aber ich habe keine Eifersucht und keinen Neid und das wappnet mich ein bisschen vor missmutig werden und sich ärgern über. Ich habe früher Kritik ein bisschen zu wenig ernst genommen, wo ich Neid und Eifersucht dahinter vermutet, habe aber auch solche Menschen können sehr viel Sand ins Getriebe bringen, dass insgesamt der Sache schadet und mir und meinen Beziehungen, meinen Möglichkeiten zu wirken. Das muss ich einfach auch Kritik gelten lassen. Ich habe jetzt gerade am Vormittag in der Früh noch mit der Kritik vom Fastentuch voriges Jahr von Gottfried Helnwein beschäftigt, was mir sehr, sehr schmerzvoll noch immer am Herzen liegt. Aber nur beleidigt darauf zu regieren wäre keine adäquate Lösung, überlegen, was kann ich in der Zukunft anders machen und ich freue mich schon auf das ein oder andere Projekt in Zukunft mit Gottfried Helnwein und anderen Künstlerinnen und Künstlern. Und nächstes Jahr steht wieder was Besonderes an!