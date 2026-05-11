Welche Kicker vom nächsten Schritt träumen

Bischofshofen: Beim BSK stehen einige junge und talentierte Kicker im Kader. Kapitän Mirnes Kahrimanovic versuchte es schon im Sommer und im Winter bei Zweitligist Austria Lustenau, kam aber nicht unter. Leihspieler Melih Akbulut wird ins Ländle zurückkehren. Rüstü Erdogan und Konstantinos Chatzipirpiridis wäre der Sprung durchaus zuzutrauen. „Ich träume immer vom Profifußball und das ist mein Ziel“, erklärt der Grieche, der aber wie viele Kollegen noch nicht weiß, wie es mit dem Klub weitergeht.