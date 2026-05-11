Fix nach DNA-Test! Zwölf Ziegen von Wolf gerissen

Jetzt ist es amtlich: Ein Wolf riss am 22. April in Maria Alm zwölf Ziegen. Wolfsbeauftragter Hannes Üblagger spricht von einem Tier aus der Balkan-Population. Bei dem toten Schaf und den zwei verletzten Schafen in Dienten wartet man noch auf DNA-Ergebnisse.
Die DNA-Analyse brachte Klarheit: In Maria Alm riss ein Wolf am 22. April zwölf Ziegen. Das lässt der Wolfsbeauftragte, Hannes Üblagger, über das Land Salzburg ausrichten. Laut Üblagger stamme das Tier aus der dinarischen Population, also vom Balkan.
Unmittelbare Konsequenzen gebe es laut ihm nicht, eine Maßnahmengebietsverordnung gelte bereits seit dem 1. Mai. Bislang habe es keine Sichtungen gegeben, daher sei kein Abschuss erfolgt. Unklar blieb, ob ein oder mehrere Wölfe unterwegs sind.
In Dienten werden DNA-Ergebnisse noch erwartet, dort könnten auch Fuchs oder Goldschakal verantwortlich sein. Wie berichtet wurden am 28. April eine Ziege gerissen sowie zwei Schafe verletzt – letztere starben wenige Tage später.
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