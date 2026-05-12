Neues Elektroschiff wird auf Zeller See gelassen

Der Weg von Deutschland nach Passau und dann über Linz auf der Straße Richtung Thalgau und weiter über Taxenbach nach Zell am See verlief reibungslos. Auf Thumersbacher Seeseite im Bereich Kurpark wurde das Schirff zum Ufer gebracht. Dort liefen dann bei Regen und eiskalten Temperaturen letzte Vorbereitungen.