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Spektakuläre Aktion

Neues Elektroschiff wird auf Zeller See gelassen

Salzburg
12.05.2026 10:37
Letzte Vorbereitungen am Ufer
Letzte Vorbereitungen am Ufer(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Am Zeller See läuft gerade eine spektakuläre Aktion: Das neue Elektroschiff, das in einer Werft am Rhein in Deutschland produziert wurde, wird zu Wasser gelassen. Im Juni soll dann die Taufe erfolgen. 

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Die Aktion war für den frühen Dienstagmorgen geplant, verzögert sich dann aber aus technischen Gründen bis in den Vormittag hinein. Der tonnenschwere Sondertransport mit dem Elektroschiff der Schmittenhöhebahn traf in aller Früh ein.

Der Weg von Deutschland nach Passau und dann über Linz auf der Straße Richtung Thalgau und weiter über Taxenbach nach Zell am See verlief reibungslos. Auf Thumersbacher Seeseite im Bereich Kurpark wurde das Schirff zum Ufer gebracht. Dort liefen dann bei Regen und eiskalten Temperaturen letzte Vorbereitungen. 

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Ungewöhnlicher Transport am Zeller See
Ungewöhnlicher Transport am Zeller See(Bild: Kerstin Jönsson)

Damit kehrt am Zeller See nach langer Pause wieder Elektroantrieb in der Schifffahrt zurück. 1907 fuhr das erste Passagierschiff der Monarchie. Jetzt erfolgen noch technische Abnahmen. Die Taufe ist dann für Juni geplant. 

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