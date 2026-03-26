Rechnungshof kritisiert drei Salzburger Spitäler

Sanktionen gibt es in allen Fällen keine. Denn das Krankenanstaltengesetz sieht diese schlicht nicht vor. Auch für ein drastischeres Vergehen des Krankenhaus Zell am See. Es missachtete eine weitere Meldeverpflichtung: Eine genehmigte Anstaltsordnung – das Organisationshandbuch der Krankenanstalt – gab es im geprüften Zeitraum 2019 bis 2023 nicht; diese lag erst ab dem Jahr 2024 vor.