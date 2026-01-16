Gehaltspaket in Spitälern kommt jetzt doch

Teil eins des Pakets sind höhere Journaldienst-Pauschalen zur Absicherung der Dienstplan-Stabilität und mehr Geld für spezialisierte Pflegeausbildungen wie beispielsweise Pädiatrie, Anästhesie und OP-Pflege. Dafür werden aus dem laufenden Budget rund zwei Millionen Euro investiert. 2027 werden die Ärzte-Gehälter an andere Bundesländer angepasst. Hier werden 2,5 Millionen Euro aufgebracht. Vor allem im Bereich der Fach- und Oberärzte liegt das Gehaltsniveau derzeit deutlich unter dem anderer Bundesländer, was zu einer Abwanderung führt. Im letzten Umsetzungsschritt im Jahr 2028 sollen dann mit einem Aufwand von rund fünf Millionen Euro die Journaldienste in allen Bereichen attraktiver gestaltet werden.