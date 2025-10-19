Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue „Krone NÖ“-Serie

Erste Hilfe wie die Profis: So geht es richtig

Niederösterreich
19.10.2025 10:00

Hand aufs Herz: Wissen Sie, was zu tun ist, wenn jemand an einem Stück Brot zu ersticken droht? Wie Schnittverletzungen richtig versorgt werden? Oder wie ein Defibrillator genutzt wird? Nein? Dann ist die neue Erste-Hilfe-Serie der „Krone NÖ“ in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und dem Samariterbund genau das Richtige!

0 Kommentare

Mit dem Messer geschnitten, an einem Stück Essen verschluckt oder mit dem Auto verunfallt: Notsituationen können uns im Alltag leider häufig begegnen. Doch wie hilft man den Betroffenen am besten? Die neue Serie der „Krone NÖ“ soll und kann freilich keinen Erste-Hilfe-Kurs ersetzen, sie soll aber die Hemmschwelle senken, um zu handeln. Denn genau das ist das Entscheidende: Hinsehen, helfen! 

Georgia Praska und Harald Radschopf geben den „Krone“-Lesern wichtige Erste-Hilfe-Tipps.
Georgia Praska und Harald Radschopf geben den „Krone“-Lesern wichtige Erste-Hilfe-Tipps.(Bild: Molnar Attila)

Die meisten Unfälle passieren Zuhause
Laut den aktuellen Zahlen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ist im Vorjahr die Zahl jener Personen, die mit Verletzungen im Spital versorgt werden mussten, wieder leicht angestiegen. In Niederösterreich waren das 2024 insgesamt 131.200 Personen – also rund 360 pro Tag! Fast die Hälfte aller Unfälle, die ambulant oder sogar stationär behandelt werden mussten, passierten im Haushalt, etwa beim Putzen, im Garten oder in der Werkstatt (45 Prozent). Es folgen Verletzungen in der Freizeit vor allem bei sportlichen Aktivitäten (29 Prozent), in der Arbeit (14 Prozent) und im Straßenverkehr (12 Prozent). Die häufigste Art der Verletzungen sind mit Abstand Knochenbrüche, gefolgt von offenen Wunden, Prellungen sowie Sehnen- und Muskelverletzungen.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

„Unfälle können überall passieren, jederzeit und plötzlich“, weiß Georgia Praska, Notfall- und Lehrsanitäterin beim Roten Kreuz in NÖ. Zusammen mit Harald Radschopf, Notfallsanitäter und Leiter der Rettungsschule beim Samariterbund in NÖ, erklärt sie in den kommenden Wochen, wie Erste Hilfe richtig funktioniert und wie man auch als Laie helfen kann, wenn es darauf ankommt. „Viele haben Angst, im Notfall etwas falsch zu machen“, weiß Radschopf. Die beiden Experten betonen aber: „Erste Hilfe ist einfach, Erste Hilfe kann jeder!“ 

Für die neue Serie der „Krone NÖ“ wurden Szenarien möglichst realistisch nachgestellt.
Für die neue Serie der „Krone NÖ“ wurden Szenarien möglichst realistisch nachgestellt.(Bild: Molnar Attila)

Unter „Erste Hilfe“ versteht man prinzipiell alle Maßnahmen, die auch von einem Laien bei Notfällen bis zum Eintreffen der Rettung getätigt werden können, um unmittelbare Gefahren und eine Verschlechterung des Gesundheitszustands der betroffenen Person zu verhindern. Dazu zählt auch die psychische Betreuung.

Erste Hilfe: Was zu tun ist

Wichtig: Wenn man Erste Hilfe leistet, muss man unbedingt auf den Selbstschutz achten und wenn nötig absichern, etwa im Straßenverkehr. 

  • Lebensrettende Sofortmaßnahmen: Diese müssen schnellstmöglich durchgeführt werden – beispielsweise muss die Wiederbelebung sofort begonnen werden.
  • Notruf absetzen: Schnellstmöglich den Notruf 144 absetzen – dort bekommt man auch Anleitungen zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen.
  • Erste Hilfe leisten: Helfen, bis die Rettung kommt. Wenn es sinnvoll ist, bleibt der Notrufdisponent auch die ganze Zeit mit Tipps am Telefon.
  • Rettungsdienst: Dieser leitet die weitere Versorgung ein und kann erste notfallmedizinische Maßnahmen setzen.
  • Ärztliche Betreuung: In vielen Fällen wird in der Folge eine ärztliche Versorgung im Krankenhaus oder medizinischen Einrichtungen erfolgen.

Gesetzliche Verpflichtung
Es besteht übrigens nicht nur eine moralische, sondern auch eine gesetzliche Verpflichtung, Erste Hilfe zu leisten. Dies ist sowohl im Strafgesetzbuch (im §94 „Imstichlassen eines Verletzten“ und im §95 „Unterlassung der Hilfeleistung“) als auch in der Straßenverkehrsordnung (§4 „Verkehrsunfälle“) geregelt. Erste Hilfe ist nur dann unzumutbar, wenn man sich selbst keiner zu großen Gefahr aussetzen würde. Aber dann muss zumindest der Notruf gewählt werden.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
102.042 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
89.638 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Viral
Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab
79.351 mal gelesen
Lena Schilling kämpfte in einem Interview im EU-Parlament (erneut) mit Quizfragen (kleines ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf