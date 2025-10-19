Erste Hilfe wie die Profis: So geht es richtig

Die meisten Unfälle passieren Zuhause

Laut den aktuellen Zahlen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ist im Vorjahr die Zahl jener Personen, die mit Verletzungen im Spital versorgt werden mussten, wieder leicht angestiegen. In Niederösterreich waren das 2024 insgesamt 131.200 Personen – also rund 360 pro Tag! Fast die Hälfte aller Unfälle, die ambulant oder sogar stationär behandelt werden mussten, passierten im Haushalt, etwa beim Putzen, im Garten oder in der Werkstatt (45 Prozent). Es folgen Verletzungen in der Freizeit vor allem bei sportlichen Aktivitäten (29 Prozent), in der Arbeit (14 Prozent) und im Straßenverkehr (12 Prozent). Die häufigste Art der Verletzungen sind mit Abstand Knochenbrüche, gefolgt von offenen Wunden, Prellungen sowie Sehnen- und Muskelverletzungen.