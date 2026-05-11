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Schwerer Sturz

Im Vollrausch am Rad einen Poller übersehen

Oberösterreich
11.05.2026 12:01
Einen Poller wie diesen hat der Radler übersehen und ist schwer gestürzt
Einen Poller wie diesen hat der Radler übersehen und ist schwer gestürzt(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Warum hat dieser Radfahrer einen Poller übersehen? Ein Grund dürfte sein, dass er am Abend zu tief ins Glas geschaut hatte und sich dann am E-Bike betrunken auf den Heimweg machte. Jetzt droht dem Alkoradler eine saftige Verwaltungsstrafe, sogar der Führerscheinentzug ist denkbar.

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Eine Streife wurde in der nacht zum Montag gegen 22 Uhr in die Roseggerstraße beordert, da dort ein Radfahrer gestürzt und nun bewusstlos sein soll. Beim Eintreffen der Polizisten war der 38-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein, konnte zum Unfall jedoch keine Angaben machen.

Zeuge sah Unfall
Ein anwesender Zeuge gab an, dass der E-Bike-Fahrer gegen einen dortigen Poller gestoßen war. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,72 Promille.

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