Schizophrener schlug zwei alte Damen: Einweisung

Plötzlich auch fremde Personen gefährdet

2024 ändert sich das Verhalten des Schizophrenen. Plötzlich gefährdet er nicht mehr nur sich selbst, sondern auch andere, vorwiegend Frauen. Er verfolgt eine Frau von der Straße bis zu deren Wohnung, doch zum Glück.

ist ihr Mann zu Hause, der den Linzer verscheucht. Der Kranke kommt wieder in die Klinik, wird kurz darauf entlassen. Drei Monate später entblößt er sich in der Öffentlichkeit, schlägt einer fremden Frau in den Nacken. Er kommt erneut in die Klinik, wird entlassen, nimmt seine Medikamente nicht und verwahrlost immer mehr, hält sich zunehmend für Gott - und damit ist ihm alles erlaubt.