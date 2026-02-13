Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frist rückt näher

Energiewende stockt: Jetzt droht uns Ärger mit EU

Innenpolitik
13.02.2026 09:51
Um die Energiewende endlich richtig voranzutreiben, ist Tempo gefragt. Doch damit ist Österreich ...
Um die Energiewende endlich richtig voranzutreiben, ist Tempo gefragt. Doch damit ist Österreich gerade recht säumig.(Bild: Krone KREATIV/APA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Uhr tickt – doch beim Ausbau der erneuerbaren Energien kommt Österreich nur schleppend voran. Während die EU klare Vorgaben macht, fehlen hierzulande zentrale Beschlüsse. Nun wächst der Druck auf Bund und Länder, denn eine wichtige Frist rückt näher.

0 Kommentare

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien wäre deutlich mehr Tempo notwendig. Österreich ist bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zu erneuerbaren Energien (RED III) im Verzug. Das geplante Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG), das die Richtlinie national umsetzen soll, lässt weiterhin auf sich warten.

Noch kein einziges Bundesland hat geliefert
Bis 21. Februar 2026 müssen alle EU-Mitgliedsstaaten sogenannte Beschleunigungszonen für erneuerbare Energien ausweisen. In Österreich liegt diese Zuständigkeit bei den Bundesländern. Bislang hat jedoch keines der zuständigen Länder entsprechende Zonen in ausreichendem Maß festgelegt.

Kärnten hat zwar eine Zonierung beschlossen, doch die geplanten Kapazitäten dürften nicht ausreichen, um die vom Bund vorgesehenen Ziele zu erreichen. Salzburg wiederum beschränkt sich auf Photovoltaik und verzichtet gänzlich auf Windkraft-Beschleunigungszonen. In den übrigen Bundesländern fehlen entsprechende Beschlüsse bisher.

Die Infografik zeigt die Entwicklung der Windkraft in Österreich bis Ende 2025. Es gibt 1.447 Windkraftanlagen, davon stehen die meisten in Niederösterreich mit 830 und im Burgenland mit 446. Die installierte Leistung steigt von 79 Megawatt im Jahr 2000 auf 4.221 Megawatt im Jahr 2025 und soll laut Prognose 2026 auf 4.472 Megawatt wachsen. Quelle: IG Windkraft.

Umsetzung hätte schon 2025 erfolgen müssen
Auf Bundesebene befindet sich das EABG derzeit in Abstimmung zwischen den Koalitionspartnern ÖVP, SPÖ und NEOS. Laut Wirtschaftsministerium soll ein neuer Vorschlag „in den nächsten Wochen“ in den Ministerrat eingebracht werden. Eine Begutachtung eines ersten Entwurfs hatte es bereits im vergangenen Herbst gegeben.

Österreich hätte die EU-Richtlinie allerdings bereits 2025 auf nationaler Ebene umsetzen müssen. Damit droht ein Vertragsverletzungsverfahren. Ziel sei es, ein solches Verfahren zu vermeiden und auf eine fristgerechte Umsetzung durch die Länder zu setzen, teilte das Wirtschaftsministerium der APA mit. Parallel dazu befinde man sich in Abstimmung mit der EU-Kommission.

Regierung auf Mithilfe der Opposition angewiesen
Auch im eigenen Regierungsprogramm liegt die Dreier-Koalition hinter dem Zeitplan: Demnach hätten das EABG, das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) und das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) bereits vor dem Sommer 2025 beschlossen werden sollen.

Für den Beschluss des EABG ist – wie auch für die anderen Energiegesetze – eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat erforderlich. Die Regierung ist daher auf die Stimmen der Grünen oder der FPÖ angewiesen. Bereits die Vorgängerregierung aus ÖVP und Grünen war an diesem Quorum gescheitert, nachdem die SPÖ 2024 ihre Zustimmung verweigert hatte.

Bund komplett auf Länder angewiesen
Die Ausweisung der von der EU geforderten Beschleunigungszonen liegt hingegen ausschließlich in der Kompetenz der Bundesländer. Der Bund hat keine Möglichkeit, die Länder zur Einhaltung der Frist zu verpflichten. Das EABG soll laut Wirtschaftsministerium jedoch den rechtlichen Rahmen schaffen, „damit die Länder schneller und rechtssicher ausweisen können“.

Lesen Sie auch:
Das Gesetz ermöglicht Beschleunigungsgebiete gleichermaßen für Wind-, Wasserkraft und ...
Erst Wasser dann Sonne
FPÖ-Wirrwarr um erneuerbare Energie
06.01.2026
PV-Boom hielt 2024 an
Bereits 94 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren
14.10.2025

Kritik kommt auch aus der Branche. Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) bezeichnete die EU als „förderalismusblind“. Ein mögliches Vertragsverletzungsverfahren richte sich an den Bund – wenn die Bundesländer nicht liefern, hätten sie weniger zu befürchten als der Bund. Umso wichtiger sei ein starkes EABG, das den „Fleckerlteppich“ bei der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten auf ein gemeinsames Energieziel ausrichte.

Auch die Interessensvertretung der E-Wirtschaft, Oesterreichs Energie, fordert rasches Handeln. Dem Ausbau der Erneuerbaren müsse „endlich auch rechtlich jenes überragende öffentliche Interesse zuerkannt werden, das er für unsere Versorgungssicherheit und unsere Wirtschaft längst hat“, heißt es.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
13.02.2026 09:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.213 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.063 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.664 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
966 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
777 mal kommentiert
Mehr Innenpolitik
Frist rückt näher
Energiewende stockt: Jetzt droht uns Ärger mit EU
Nach Angriffs-Drohung
USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost
„Krone“-Kommentar
Ewiger Dank: Es fehlt nur noch die Lugner-Polka
Nach Kerns Rückzieher
Babler kämpft jetzt nur noch um ein gutes Ergebnis
Deal oder Militär?
Trump droht Iran: „Das wird sehr traumatisch“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf