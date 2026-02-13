Energiewende stockt: Jetzt droht uns Ärger mit EU

Für den Beschluss des EABG ist – wie auch für die anderen Energiegesetze – eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat erforderlich. Die Regierung ist daher auf die Stimmen der Grünen oder der FPÖ angewiesen. Bereits die Vorgängerregierung aus ÖVP und Grünen war an diesem Quorum gescheitert, nachdem die SPÖ 2024 ihre Zustimmung verweigert hatte.