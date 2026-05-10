Heimat unter Hochspannung mit Blasmusik und Gesang

Die „communale oö“ widmet sich heuer „400 Jahre Bauernkrieg“: In St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, gibt es dazu zwei Musikprojekte. Kinder und Jugendliche führen die Musikshow „Stefan 26“ auf. Am Abend folgt das Mega-Event „Land und Wille“, ein Konzerterlebnis mit dem OÖ Blasmusikverband, Musikkapellen und Männergesangsvereinen.
„Der Bauernkrieg war schon in unserer Kindheit ein Thema“, erinnern sich Hermann Pumberger, Präsident des OÖ. Blasmusikverbands, und Norbert Hebertinger, Direktor der Landesmusikschule in St. Agatha. Das Ereignis vor 400 Jahren prägte bis heute „den Landstrich, die Leute und auch unsere kulturellen Highlights“.
Im Rahmen der „communale oö“ gibt es am Samstag, 30. Mai, auf der Waldbühne in St. Agatha – die Heimatgemeinde von Bauernführer Stefan Fadinger – zwei Premieren: „Stefan 26“ (18 Uhr) wird von Kindern und Jugendlichen der Landesmusikschulen St. Agatha und Waizenkirchen gestaltet, auch Kindergärten und Volksschulen machen mit.
„Wir haben eine kurzweilige, musikalische Show zusammengestellt, die das schwierige Thema spielerisch und kindgerecht aufbereitet“, betont Hebertinger. Ein wichtiger Punkt: „Die Kinder haben es schulübergreifend und fächerübergreifend großteils selbst erarbeitet.“
OÖ. Geschichte als Konzerterlebnis
Mitwirkende OÖ. Blasmusikverband, Marktmusikkapelle Haag am Hausruck, Männergesangsvereine Haag am Hausruck, Grieskirchen, Tolleterau, Weibern.
Aufführungen Samstag, 30. Mai 2026, 20 Uhr, Waldbühne St. Agatha (oeticket.com); Freitag, 7. August 2026, 20.30 Uhr, Marktplatz Haag am Hausruck (Ticketverkauf folgt)
Die zweite Premiere
Anschließend folgt das Konzerterlebnis „Land und Wille“ (20 Uhr). Auch hier geht es um die bewegte Zeit der Bauernkriege um 1626 – eine Epoche des Aufbegehrens, des Glaubens und des Zusammenhalts. „Wir erzählen die Geschichte eines Geschwisterpaars, man erlebt die Schwere der Zeit, aber es gibt viel Menschlichkeit“, sagt Pumberger.
Da „kummt“ Oberösterreich zusammen
Der Haager Komponist Georg Wiesinger verwob Historisches mit vielschichtigen Klangfarben zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart, das unter anderem vom OÖ. Blasmusikverband, der Marktmusikkapelle Haag am Hausruck sowie Männergesangsvereinen aus der Region aufgeführt wird.
Als Erzähler der Geschichte tritt Kevin Krennhuber auf, bekannter Sprecher aus ORF III und Servus TV.
Da die Plätze auf der Waldbühne in St. Agatha begrenzt sind, empfiehlt es sich, rasch Tickets (oeticket.com) zu sichern. Die zweite Aufführung von „Land und Wille“ ist für 7. August in Haag am Hausruck angesetzt.
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