Heimat unter Hochspannung mit Blasmusik und Gesang

Die zweite Premiere

Anschließend folgt das Konzerterlebnis „Land und Wille“ (20 Uhr). Auch hier geht es um die bewegte Zeit der Bauernkriege um 1626 – eine Epoche des Aufbegehrens, des Glaubens und des Zusammenhalts. „Wir erzählen die Geschichte eines Geschwisterpaars, man erlebt die Schwere der Zeit, aber es gibt viel Menschlichkeit“, sagt Pumberger.