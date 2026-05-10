Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konzert am 30. Mai

Heimat unter Hochspannung mit Blasmusik und Gesang

Oberösterreich
10.05.2026 16:00
Männergesangsverein Haag am Hausruck, spätere Darstellung von Stefan Fadinger
Männergesangsverein Haag am Hausruck, spätere Darstellung von Stefan Fadinger(Bild: Krone KREATIV/Michael Maritsch, MGV Haag)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Die „communale oö“ widmet sich heuer „400 Jahre Bauernkrieg“: In St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, gibt es dazu zwei Musikprojekte. Kinder und Jugendliche führen die Musikshow „Stefan 26“ auf. Am Abend folgt das Mega-Event „Land und Wille“, ein Konzerterlebnis mit dem OÖ Blasmusikverband, Musikkapellen und Männergesangsvereinen. 

0 Kommentare

„Der Bauernkrieg war schon in unserer Kindheit ein Thema“, erinnern sich Hermann Pumberger, Präsident des OÖ. Blasmusikverbands, und Norbert Hebertinger, Direktor der Landesmusikschule in St. Agatha. Das Ereignis vor 400 Jahren prägte bis heute „den Landstrich, die Leute und auch unsere kulturellen Highlights“.

Im Rahmen der „communale oö“ gibt es am Samstag, 30. Mai, auf der Waldbühne in St. Agatha – die Heimatgemeinde von Bauernführer Stefan Fadinger – zwei Premieren: „Stefan 26“ (18 Uhr) wird von Kindern und Jugendlichen der Landesmusikschulen St. Agatha und Waizenkirchen gestaltet, auch Kindergärten und Volksschulen machen mit.

„Wir haben eine kurzweilige, musikalische Show zusammengestellt, die das schwierige Thema spielerisch und kindgerecht aufbereitet“, betont Hebertinger. Ein wichtiger Punkt: „Die Kinder haben es schulübergreifend und fächerübergreifend großteils selbst erarbeitet.“

Kinder aus St. Agatha gestalten einen eigenen Musikbeitrag.
Kinder aus St. Agatha gestalten einen eigenen Musikbeitrag.(Bild: Doris Rathmair)

Land und Wille

OÖ. Geschichte als Konzerterlebnis

Mitwirkende OÖ. Blasmusikverband, Marktmusikkapelle Haag am Hausruck, Männergesangsvereine Haag am Hausruck, Grieskirchen, Tolleterau, Weibern.

 Aufführungen Samstag, 30. Mai 2026, 20 Uhr, Waldbühne St. Agatha (oeticket.com); Freitag, 7. August 2026, 20.30 Uhr, Marktplatz Haag am Hausruck (Ticketverkauf folgt)

Die zweite Premiere
Anschließend folgt das Konzerterlebnis „Land und Wille“ (20 Uhr). Auch hier geht es um die bewegte Zeit der Bauernkriege um 1626 – eine Epoche des Aufbegehrens, des Glaubens und des Zusammenhalts. „Wir erzählen die Geschichte eines Geschwisterpaars, man erlebt die Schwere der Zeit, aber es gibt viel Menschlichkeit“, sagt Pumberger.

Männergesangsverein Haag am Hausruck
Männergesangsverein Haag am Hausruck(Bild: MGV Haag)
Lesen Sie auch:
Alfred Weidinger OÖLKG-Chef (li.) und Historiker Konstantin Ferihumer
Schlossmuseum Linz
Der Bauernkrieg zwischen Fakten und Fiktion
07.05.2026
Live im Posthof
Edmund: „Da merkt man gleich, ob’s rollt“
08.05.2026
Mega-Event im Herbst
Die Linzer Klangwolke wird völlig umgedreht
08.05.2026

Da „kummt“ Oberösterreich zusammen
Der Haager Komponist Georg Wiesinger verwob Historisches mit vielschichtigen Klangfarben zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart, das unter anderem vom OÖ. Blasmusikverband, der Marktmusikkapelle Haag am Hausruck sowie Männergesangsvereinen aus der Region aufgeführt wird.

Als Erzähler der Geschichte tritt Kevin Krennhuber auf, bekannter Sprecher aus ORF III und Servus TV.

Da die Plätze auf der Waldbühne in St. Agatha begrenzt sind, empfiehlt es sich, rasch Tickets (oeticket.com) zu sichern. Die zweite Aufführung von „Land und Wille“ ist für 7. August in Haag am Hausruck angesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
10.05.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
243.613 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
104.694 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
100.605 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
917 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
894 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
861 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Landestheater Linz
Liebe, Lügen und Likes: Molière im Dating-Fieber
Bundesliga im Ticker
LIVE: Titel-Entscheidung? Der LASK tut sich schwer
Konzert am 30. Mai
Heimat unter Hochspannung mit Blasmusik und Gesang
Bub wurde gestoppt
14-Jähriger um 2 Uhr nachts mit Auto unterwegs
Starkes Finale
Längster Urfahranermarkt zählte 550.000 Besucher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf