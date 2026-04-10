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Bei Empfang in Oslo

Mette-Marit tritt erstmals mit Sauerstoffgerät auf

Royals
10.04.2026 14:17
Mette-Marit zeigte sich bei einem Empfang in Oslo mit einem Sauerstoffgerät.
Mette-Marit zeigte sich bei einem Empfang in Oslo mit einem Sauerstoffgerät.(Bild: APA-Images / NTB / Lise Åserud)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Kronprinzessin Mette-Marit hat am Freitag kurzfristig einen Termin mit Kronprinz Haakon und ihren Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus wahrgenommen. Dabei ist sie zum ersten Mal mit Sauerstoffgerät aufgetreten. 

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Die norwegische Kronprinzessin hatte sich in den vergangenen Monaten großteils aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am Freitag erschien die 52-Jährige nun mit ihrer Familie beim Empfang für die norwegischen Athleten und Athletinnen der Paralympics im Palast in Oslo.

Mette-Marit lächelte tapfer
Und nicht nur die kurzfristig angekündigte Teilnahme von Mette-Marit überraschte. Denn zum ersten Mal zeigte sie sich bei einem öffentlichen Auftritt mit einer sogenannten Nasenbrille, dem dünnen Schlauch in der Nase, der zu einem Sauerstoffgerät gehört. 

Die Kronprinzessin, die am Freitag ihre Familie zum Empfang der Paralympics-Sportler begleitete, ...
Die Kronprinzessin, die am Freitag ihre Familie zum Empfang der Paralympics-Sportler begleitete, zeigte sich gut gelaunt. Dennoch betonte sie erst unlängst, dass ihre Krankheit ihren Alltag beeinträchtigt.(Bild: APA-Images / NTB / Lise Aaserud)

Mette-Marit, die seit Jahren an chronischer Lungenfibrose leidet, lächelte tapfer, als sie gemeinsam mit Haakon den Saal betragt.

Hinter dem Kronprinzenpaar war ein Palast-Mitarbeiter zu sehen, der das Sauerstoffgerät der 52-Jährigen trug. Trotzdem wirkte Mette-Marit an diesem Tag gut gelaunt, schüttelte fleißig Hände und plauderte mit den Paralympics-Stars. 

Krankheit „prägt meinen Alltag“
Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Ehefrau von Norwegens Kronprinz Haakon mittlerweile einen staatlichen Behindertenparkausweis erhalten hat. Im Interview mit dem Sender NRK im März sprach Mette-Marit zudem ungewöhnlich offen über ihre Situation und deutete an, dass sie sich als Kronprinzessin möglicherweise zurückziehen werde.

„Ich lebe mit einer schweren Krankheit, und sie prägt mittlerweile meinen Alltag“, erklärte sie – und weiter:. „Sie entscheidet darüber, ob ich meine Rolle überhaupt noch ausüben kann“, erklärte sie.

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Mette-Marit könnte Lungentransplantation brauchen
Die chronische Lungenfibrose, die Mette-Marit bereits 2018 öffentlich machte, macht der Kronprinzessin also immer mehr zu schaffen. Bekannt ist auch, dass mittlerweile eine Lungentransplantation im Raum steht und bereits erste Vorbereitungen getroffen wurden.

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