Mette-Marit tritt erstmals mit Sauerstoffgerät auf

Kronprinzessin Mette-Marit hat am Freitag kurzfristig einen Termin mit Kronprinz Haakon und ihren Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus wahrgenommen. Dabei ist sie zum ersten Mal mit Sauerstoffgerät aufgetreten.
Die norwegische Kronprinzessin hatte sich in den vergangenen Monaten großteils aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am Freitag erschien die 52-Jährige nun mit ihrer Familie beim Empfang für die norwegischen Athleten und Athletinnen der Paralympics im Palast in Oslo.
Mette-Marit lächelte tapfer
Und nicht nur die kurzfristig angekündigte Teilnahme von Mette-Marit überraschte. Denn zum ersten Mal zeigte sie sich bei einem öffentlichen Auftritt mit einer sogenannten Nasenbrille, dem dünnen Schlauch in der Nase, der zu einem Sauerstoffgerät gehört.
Mette-Marit, die seit Jahren an chronischer Lungenfibrose leidet, lächelte tapfer, als sie gemeinsam mit Haakon den Saal betragt.
Hinter dem Kronprinzenpaar war ein Palast-Mitarbeiter zu sehen, der das Sauerstoffgerät der 52-Jährigen trug. Trotzdem wirkte Mette-Marit an diesem Tag gut gelaunt, schüttelte fleißig Hände und plauderte mit den Paralympics-Stars.
Krankheit „prägt meinen Alltag“
Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Ehefrau von Norwegens Kronprinz Haakon mittlerweile einen staatlichen Behindertenparkausweis erhalten hat. Im Interview mit dem Sender NRK im März sprach Mette-Marit zudem ungewöhnlich offen über ihre Situation und deutete an, dass sie sich als Kronprinzessin möglicherweise zurückziehen werde.
„Ich lebe mit einer schweren Krankheit, und sie prägt mittlerweile meinen Alltag“, erklärte sie – und weiter:. „Sie entscheidet darüber, ob ich meine Rolle überhaupt noch ausüben kann“, erklärte sie.
Mette-Marit könnte Lungentransplantation brauchen
Die chronische Lungenfibrose, die Mette-Marit bereits 2018 öffentlich machte, macht der Kronprinzessin also immer mehr zu schaffen. Bekannt ist auch, dass mittlerweile eine Lungentransplantation im Raum steht und bereits erste Vorbereitungen getroffen wurden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.