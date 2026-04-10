Mette-Marit tritt erstmals mit Sauerstoffgerät auf

Mette-Marit lächelte tapfer

Und nicht nur die kurzfristig angekündigte Teilnahme von Mette-Marit überraschte. Denn zum ersten Mal zeigte sie sich bei einem öffentlichen Auftritt mit einer sogenannten Nasenbrille, dem dünnen Schlauch in der Nase, der zu einem Sauerstoffgerät gehört.