AMS-Chef warnt vor Folgen alternder Gesellschaft

Problematisch sei die Lage vor allem in Kärnten, im Burgenland oder der Steiermark. „Wir wissen jetzt schon, dass Bezirke wie Mürzzuschlag oder Hermagor Rückgänge von 20 Prozent haben werden. Das heißt, wir haben dann Täler, in denen es aussehen wird, wie in manchen Regionen im Waldviertel zu Zeiten des Eisernen Vorhangs. Und was 20 Prozent Rückgänge bedeuten für Schulen, Verkehr, für Handel, für Kinderbetreuung und generell das Leben dort, das ist glaube ich vielen politischen Verantwortlichen noch gar nicht bewusst“, mahnte Kopf. Schwierigkeiten bringt das aber auch für die Bundeshauptstadt: „Wir haben jetzt schon in Wien mit Abstand die höchste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer. Die Arbeitslosenquote ist fast dreimal so hoch wie in Oberösterreich. Hier habe ich zu wenig Arbeitsplätze.“