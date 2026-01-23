Verbindungsbahn-Urteil da, Gegner geben nicht auf

Das Bauprojekt ist jetzt ungleich schwieriger durchzuführen als noch vor einem oder zwei Jahren, weil es jetzt viel unmittelbarer mit dem Ausbau der S-Bahn-Stammstrecke ab Herbst zusammenfällt. Und das Verkehrsministerium muss trotz des Budget-Sparzwangs jetzt schnell einige Millionen Euro mehr locker machen, die andenfalls erst später fällig geworden wären. Beide wollen diese Hürde jedoch nehmen, nach der Devise: jetzt oder vielleicht doch nie.