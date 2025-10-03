Vorteilswelt
Brief an Richter

„Diddy“ Combs winselt vor Strafverkündung um Gnade

Society International
03.10.2025 12:19
Sean „Diddy“ Combs schrieb vor der Urteilsverkündung einen Brief an den Richter, in dem er um ...
Sean „Diddy“ Combs schrieb vor der Urteilsverkündung einen Brief an den Richter, in dem er um Gnade bittet.(Bild: AP/Kathy Willens)

Vor der Urteilsverkündung im Prozess wegen Sexualstraftaten gegen ihn hat Sean „Diddy“ Combs den Richter um Gnade gebeten. 

„Ich bitte Sie heute um Gnade, nicht nur um meinetwillen, sondern auch um meiner Kinder willen“, so der Rapper in einem an US-Bundesrichter Arun Subramanian adressierten Brief. Er fürchte um sein Leben und versprach, „nie wieder ein Verbrechen zu begehen“. 

Bis zu elf Jahre Haft drohen
Am Freitag verkündet das Gericht in New York das Strafmaß im Prozess gegen Combs. Die Staatsanwaltschaft fordert mehr als elf Jahre Gefängnis für den 55-Jährigen. Combs‘ Verteidigung hat eine Haftstrafe von höchstens 14 Monaten beantragt.

Die Anklage hatte dem Rapper vorgeworfen, Frauen mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an Drogen- und Sex-Partys gezwungen zu haben. Ein New Yorker Geschworenengericht verurteilte ihn daraufhin Anfang Juli wegen Zuführung von Frauen zur Prostitution. Im Hauptanklagepunkt, der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wurde Combs jedoch freigesprochen. 

Reumütiger Ton in Brief
Combs zeigte sich in dem Brief reumütig. Er allein trage die Verantwortung für seine derzeitige Situation, erklärte der US-Rapper in dem Brief. Schuld an seinem Verhalten seien Drogen, Exzess und „Selbstsucht“ gewesen, erklärte Combs. Nach einem Jahr Haft in einem berüchtigten Gefängnis in Brooklyn in New York sei er jedoch „wiedergeboren“.

Lesen Sie auch:
Wie hoch wird die Haftstrafe für Sean „Diddy“ Combs ausfallen? Die Entscheidung fällt Ende der ...
Warten auf Strafmaß
Staatsanwaltschaft fordert 11 Jahre Haft für Combs
30.09.2025
20 Jahre Haft drohen
Verteidigung versucht Combs-Urteil noch zu kippen
26.09.2025

Der unter den Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy und Diddy bekannte Combs war in den 90er-Jahren einer der erfolgreichsten Hip-Hop-Musiker der Welt.

