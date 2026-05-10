Unfall am Wörthersee: Motorboot fuhr gegen Insel

Auf dem Wasser gilt generell das gleiche, wie auf der Straße: Ab 0,5 Promille gilt man als alkoholisiert und man kann seinen Schein verlieren und muss Strafe zahlen. Die Grenzen gelten nicht nur für Motorboote – auch Kapitäne von Elektro- und Tretbooten sowie SUP-Paddler sollten ihren Alkoholkonsum auf dem See im Auge behalten.