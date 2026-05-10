Ein Tag zwischen Kommerz und blumiger Dankbarkeit

Der kleine Mann ist sowieso ein Oma-Fan und verbringt regelmäßig Zeit mit Maria. Für Anna ist es der zweite Muttertag, den sie nun nicht nur als Tochter, sondern auch als Mama erleben darf: „Trotzdem steht meine Mama im Fokus.“ Ob ihre eigene Mutterschaft den Tag für die verändert hat? „Ich finde es schön, dass es diesen Tag gibt, um Mütter und ihre Verdienste zu feiern. Um mich selbst, geht es mir dabei aber nicht. Meiner Mama bin ich aber sehr dankbar und will das auch zeigen!“