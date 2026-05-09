Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klagenfurter Galerie 3

Franco Kappl – Im Echoraum der Nacht

Kärnten
09.05.2026 21:01
„Seven Breezes Blowin’“: So titelt die Raum und Geist füllende Ausstellung in der Klagenfurter ...
„Seven Breezes Blowin’“: So titelt die Raum und Geist füllende Ausstellung in der Klagenfurter Galerie 3 mit den neuesten Großformaten von Franco Kappl.(Bild: Johannes Puch)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Klagenfurt: Franco Kappl in der Galerie 3, das ist die Begegnung mit Malerei, die aus sich selbst atmet und abstrakter Kunst, die im Spannungsfeld von Fläche, Farbe, Raum entsteht.

0 Kommentare

Das Schwarz ist nicht mehr so flächig wie in früheren Arbeiten und doch haftet ihm eine zart strukturierte Tiefe an, die im Echoraum der Nacht hinter Lidern leuchtet, wenn man die Augen schließt und Bilder den Geist durchzucken. Auch Franco Kappls malerische Dimension ist pure, gestische Entladung – wuchtig und fragil zugleich – grafisch verbrämt und von Licht getragen, sind seine neuesten Großformate in der Galerie 3 dem virtuosen Spiel mit Fläche und Raum, Farbe und Linie überantwortet, das aus Kontrast Inhaltstragendes zieht und jegliche Wahlverwandtschaft mit Realem weit von sich weist.

„Der Mensch ist so gebaut, dass er in Abstraktem immer etwas erkennen will. Wenn mir beim Malen auffällt, dass etwas einem tatsächlichen Motiv zu ähneln beginnt, vernichte ich diese Arbeit sofort“, erzählt der Erschaffer von Bildwirklichkeiten, die jenseits der Wirklichkeit ihre große internationale Strahlkraft entfalten. Proportion, Perspektive, Zeit: Auch das sind fixe Konstanten im kapplschen Multiversum, in dem ein Maler steht, der malt, um die Malerei zu erforschen und Informelles zu (ver)dichten. Auch so könnte man die hypersensiblen Formstudien dieses Weltenbildners lesen, die er seit seinem Studium an der Wiener Akademie der bildenden Künste bei Arnulf Rainer und später am Royal College of Art in London, mit unbeirrbarer Vehemenz ins Plastische, ja fast schon Dreidimensionale, treibt.

Eckdaten Franco Kappl

Geboren 1962 in Klagenfurt und hier aufgewachsen, studiert Kappl Malerei (Meisterklasse Arnulf Rainer) an der Akademie der bildenden Künste in Wien (1982 – 1989). 1987 Max Weiler-Preis (1987) 1988: Studienaufenthalt am Royal College of Art in London, 1991 und 1997: Arbeitsaufenthalt in New York, 1994: 1. Preis der Bau Holding. Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland. Franco Kappl zählt seit Jahrzehnten zur Spitze der österreichischen Malerei mit großer internationaler Strahlkraft, lebt und arbeitet in Klagenfurt. 

Dass sich sein Farbspektrum „leicht um Grün und Türkis erweitert hat“, ändert nichts an der Tatsache, dass im changierenden Weiß, das manchmal wie mit dem Skalpell aus dem Raum geschnitten scheint, um sich anderswo im diffusen Rauschen zu verwischen, im tanzenden Pink-Violett oder den Feuerspuren von Rot-Orange Licht glüht und Wärme nistet, die den Grundcharakter formen.

Noch bis 16. Mai (Finissage: 11 bis 13 Uhr) in der Galerie 3 in Klagenfurt. Ein Muss!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
09.05.2026 21:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
306.687 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
241.307 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
109.713 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
896 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
685 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
554 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Kärnten
Klagenfurter Galerie 3
Franco Kappl – Im Echoraum der Nacht
Krone Plus Logo
XS Carnight und mehr
Tausende PS-Fans werden wieder in Kärnten erwartet
Goldtor von Schöpf
1:0-Sieg in Ried! WAC bleibt in der Bundesliga
Als Dankeschön
200 gratis Masters of Dirt Karten für Feuerwehren
20 Güterwaggons
Führerlose Zuggarnitur rollte 1,3 Kilometer weit!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf