Franco Kappl – Im Echoraum der Nacht

„Der Mensch ist so gebaut, dass er in Abstraktem immer etwas erkennen will. Wenn mir beim Malen auffällt, dass etwas einem tatsächlichen Motiv zu ähneln beginnt, vernichte ich diese Arbeit sofort“, erzählt der Erschaffer von Bildwirklichkeiten, die jenseits der Wirklichkeit ihre große internationale Strahlkraft entfalten. Proportion, Perspektive, Zeit: Auch das sind fixe Konstanten im kapplschen Multiversum, in dem ein Maler steht, der malt, um die Malerei zu erforschen und Informelles zu (ver)dichten. Auch so könnte man die hypersensiblen Formstudien dieses Weltenbildners lesen, die er seit seinem Studium an der Wiener Akademie der bildenden Künste bei Arnulf Rainer und später am Royal College of Art in London, mit unbeirrbarer Vehemenz ins Plastische, ja fast schon Dreidimensionale, treibt.