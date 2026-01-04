Von der Praxis zum Tiermedizinischen Zentrum

Daniel Rieder ist seit 2007 Tierarzt in Weiden am See. Er übernahm die Praxis vom ehemaligen Amtstierarzt Dr. Peter Karall. Seitdem hat sich viel getan. Seit Oktober 2025 gibt’s vier Tierzärzte und einen neuen Namen.
Aus der Tierarztpraxis wurde da nämlich die Tierarztpraxis Weiden/See, Tiermedizinisches Zentrum für Kleintiere.
Neben Daniel Rieder sind jetzt auch noch drei weitere Veterinärmediziner im Dienst. Seit Jänner 2023 ist bereits Philipp Figueroa mit im Team. Er ist Orthopäde und Weichteil- und orthopädischer Chirurg für Kleintiere. Seine Frau Susanne verstärkt seit September 2024 die Mannschaft. Sie ist Internistin, Kardiologin, sowie auf Ultraschall und Röntgen spezialisiert. Die vierte Kollegin – Jennifer Hauser – bringt Können in den Bereichen Ultraschall, Interne, Röntgen und Anästhesie mit. Daniel Rieder selbst ist Praxismanager, Dermatologe und spezialisiert auf die Bereiche Zahnmedizin inklusive Dentalchirurgie.
„Wir decken ein breites Spektrum ab und bieten moderne und fundierte Medizin zum Wohle der Tiere an“, so Rieder. „Das chirurgische Leistungsangebot spannt den Bogen von klassischen Weichteil-OPs über Notoperationen, minimalinvasiver Chirurgie bis hin zur komplexen Frakturversorgung und orthopädischer Chirurgie, wie zum Beispiel Kreuzbandriss oder Kniescheibenluxation.“
Man versteht sich als Überweisungspraxis für andere Tierarztkollegen in der Umgebung. Bei Spezialfällen, die in der kleinen Praxis des Haustierarztes nicht abgedeckt werden können, gibt es die Möglichkeit, die Patienten an das Zentrum zu schicken. „Wichtig ist uns dabei, dass wir mit den überweisenden Kollegen eng zusammenarbeiten und diese alle Befunde, Untersuchungsergebnisse und Bildmaterialien zeitnah und umfassend übermittelt bekommen und die weitere Behandlung und Betreuung als sie durch Haustierarzt auch bestehen bleibt“, erklären Rieder und Figueroa.
Notdienst von Montag bis Sonntag bis 22 Uhr
Außerhalb der normalen Öffnungszeiten gibt es ab Montag ein erweitertes Notrufservice für tierische Zwangslagen. Von Montag bis Sonntag sind die Tierärzte in Weiden täglich von 7 bis 22 Uhr erreichbar.
Die Telefonnummer für den Notfall: 0699 144 00 140. „Meistens passiert genau dann etwas, wenn kein Tierarzt Dienst hat. Da möchten wir da sein. Egal, ob es sich um unsere Patienten handelt, oder sie normal bei einem anderen Haustierarzt sind, wir sind in Notfällen für alle da, damit dem tierischen Familienmitglied auch schnell geholfen wird“, so Rieder.
Mehr unter hund-katz.at
