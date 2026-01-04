Von der Praxis zum Tiermedizinischen Zentrum

Man versteht sich als Überweisungspraxis für andere Tierarztkollegen in der Umgebung. Bei Spezialfällen, die in der kleinen Praxis des Haustierarztes nicht abgedeckt werden können, gibt es die Möglichkeit, die Patienten an das Zentrum zu schicken. „Wichtig ist uns dabei, dass wir mit den überweisenden Kollegen eng zusammenarbeiten und diese alle Befunde, Untersuchungsergebnisse und Bildmaterialien zeitnah und umfassend übermittelt bekommen und die weitere Behandlung und Betreuung als sie durch Haustierarzt auch bestehen bleibt“, erklären Rieder und Figueroa.