Wasserleitung sichert bei Dürre die Versorgung

Zwei Fliegen mit einer Klappe löst man durch ein ambitioniertes Projekt, das sowohl den Wasserhaushalt der Natur, als auch die verlässliche Versorgung mit Trinkwasser in der Region der Petroneller Au sichern soll.

Grundsätzlich ist in Niederösterreich die Versorgung mit Trinkwasser gut. In manchen Gebieten müssen jedoch oft „Durststrecken“ durchlebt werden – wie in der Petroneller Au. „Wir werden auch in dreißig Jahren in Niederösterreich immer noch doppelt so viel Trinkwasser anbieten können, wie verbraucht wird“, gibt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf eine allgemeine Entwarnung aus. Nur: Die Verteilung des Lebenselixiers ist nicht in jeder Region gleichmäßig.