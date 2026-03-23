„Wasser-Marsch“ für eine blau-gelbe Öko-Zukunft

Hochwasser und Starkregen

Doch das kostbare Nass kann auch Gefahren bergen. „Extreme Wetterereignisse nehmen zu – darauf müssen wir vorbereitet sein“, betont Pernkopf mit Blick auf Hochwasser und Starkregen. Seit der Katastrophe 2002 hat NÖ über 1,7 Milliarden Euro in den Flutschutz investiert, mehr als 800 Projekte umgesetzt und über 300 Gemeinden abgesichert. Heuer sind weitere 80 Millionen Euro eingeplant, etwa für die Dammsanierung an der Perschling (15 Mio. Euro), ein Rückhaltebecken in St. Pölten (5,6 Mio. Euro) oder den Schutz an der Schwechat bei Rannersdorf (11 Mio. Euro). Auch in puncto Starkregen wird nachgeschärft – mit Schwammstadt-Konzepten, Versickerungsflächen und Regenwasserplänen.