Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kostbares Nass

„Wasser-Marsch“ für eine blau-gelbe Öko-Zukunft

Niederösterreich
23.03.2026 15:00
NÖ setzt für sichere Wasserversorgung in der Zukunft auf nachhaltige Planung und konsequente ...
NÖ setzt für sichere Wasserversorgung in der Zukunft auf nachhaltige Planung und konsequente Investitionen(Bild: P. Huber)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Von Mark Perry und Petra Weichhart

Weltweit wächst die Wassernot! Niederösterreich errichtet hingegen Tropfen für Tropfen Dämme gegen den Verlust des kostbaren Nasses! Flutschutz auf der anderen Seite inklusive.

0 Kommentare

Die feuchten Naturressourcen sind unsere wertvollste Lebensgrundlage. Wir investieren heute, damit auch die nächsten Generationen sicher versorgt sind und bestmöglich vor Naturgefahren geschützt werden“, versichert Stephan Pernkopf anlässlich des gestrigen Weltwassertages.

Rund 92 Prozent der Bevölkerung sind an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen, gespeist aus Grund- und Quellwasser. Ein rund 21.500 Kilometer langes Leitungsnetz sichert mithilfe der EVN diese Versorgung – und es wird laufend erweitert. „Wir setzen auf vorausschauende Planung und eine starke Infrastruktur, damit es gar nicht erst zu Engpässen kommt“, so Pernkopf. Heuer werden etwa Projekte wie der Ausbau der Versorgung in Zwentendorf und Erpersdorf mit 3,1 Mio. Euro sowie die Netzerneuerung in Weitersfeld um rund vier Millionen Euro abgeschlossen.

Hochwasser und Starkregen
Doch das kostbare Nass kann auch Gefahren bergen. „Extreme Wetterereignisse nehmen zu – darauf müssen wir vorbereitet sein“, betont Pernkopf mit Blick auf Hochwasser und Starkregen. Seit der Katastrophe 2002 hat NÖ über 1,7 Milliarden Euro in den Flutschutz investiert, mehr als 800 Projekte umgesetzt und über 300 Gemeinden abgesichert. Heuer sind weitere 80 Millionen Euro eingeplant, etwa für die Dammsanierung an der Perschling (15 Mio. Euro), ein Rückhaltebecken in St. Pölten (5,6 Mio. Euro) oder den Schutz an der Schwechat bei Rannersdorf (11 Mio. Euro). Auch in puncto Starkregen wird nachgeschärft – mit Schwammstadt-Konzepten, Versickerungsflächen und Regenwasserplänen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
23.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
116.860 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
104.394 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
100.575 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1886 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
930 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf