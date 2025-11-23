Steuerbetrügern geht es ab 2026 an den Kragen

Über 100 Millionen Euro sollen durch das Schließen von Schlupflöchern kommen. So wird etwa der Vorsteuerabzug bei Vermietung von Luxusimmobilien abgeschafft. Bisher profitieren Unternehmen davon, dass sie sich für den Wohnbau bezahlte Umsatzsteuern vom Staat zurückholen können. Eine beliebte und bisher legale Möglichkeit ist es, sich über eine Stiftung oder GmbH eine Immobilie errichten zu lassen und die Errichtung dank des Vorsteuerabzugs günstiger zu gestalten.