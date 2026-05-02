„Widow‘s Bay“: Horror und Lacher nah beieinander

Umso erfrischender, wenn wieder einmal eine Produktion startet, die ganz und gar unvorhersehbar ist. Und das fängt bei der neuen Serie „Widow’s Bay“ auf AppleTV+ schon mit dem Genre an: Horror, Drama, Komödie? Alles! Hauptdarsteller Matthew Rhys (zeigte zuletzt in der Thrillerserie „The Beast In Me“ an der Seite von Claire Danes auf) steht darin als Bürgermeister einer kleinen, aber schrägen Gemeinde auf einer Insel in Neuengland vor. Dort wimmelt es von abergläubischen Einheimischen und wilden Geistergeschichten, die der „zugereiste“ Ortschef nicht glauben will – er will die Insel lieber zu einem Touristenmagneten machen. Freilich wird sein Plan durchkreuzt, als die Insel ihn auf mystische Weise ihre Wut spüren lässt