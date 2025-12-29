„Gerechtigkeit“: China sendet Botschaft an Taiwan

Schiffe sollen Gebiete meiden

Am Dienstag sollen in fünf ausgewiesenen Zonen rund um Taiwan Schießübungen stattfinden. Unbeteiligte Schiffe und Flugzeuge wurden aufgefordert, diese Gebiete zu meiden. Es handelt sich um die ersten größeren Militärübungen Chinas vor Taiwan seit April, nachdem die Spannungen mit den USA jüngst durch ein neues Waffenpaket für Taiwan erneut gestiegen sind.