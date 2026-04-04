Legendenabend: Song-Contest-Flair beim Nockisfest

Vom 18. bis 20. September laden die Nockis wieder zu ihrem traditionellen Drei-Tages-Fest an den Millstätter See. Und wie der Name schon verspricht, wird der Legenden-Abend am Freitag richtig legendär!
Beim Legenden-Freitag am Nockis Fest wird die deutsch-bBritische Schlager-Ikone Ireen Sheer hoffentlich kein Kopfweh haben! Auch wenn die dreifache Song-Contest-Teilnehmerin 2022 ihre Konzertbühnen-Karriere beendet hat, macht sie für die Nockis eine Ausnahme und singt mit Friedl Würcher (zumindest) zwei ihrer großen Hits.
Man darf wohl davon ausgehen, dass ihr Song „Xanadu“ auch für nostalgische Stimmung im Festzelt sorgen wird. Und dass die sympathische Sängerin mit ihrer Stimmer immer noch das Publikum begeistert, hat sie ohnehin jüngst bei der Musikshow „The Masked Singer“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Auch Jogl Brunner, der mit seinem Bruder österreichische Musikgeschichte geschrieben hat, sowie der Fidele Lavanttaler Hubert Urach kehren im Rahmen des Legenden-Abends für ein Stell-dich-ein mit den Nockis auf die Bühne zurück. Ebenfalls am Freitag mit an Bord: Schlager-Shootingstar Natalie Holzner, die volkstümlichen Senkrechtstarter Brennholz und Showlegende Roberto Blanco.
Stargäste und Nockis-Konzerte
Samstag sorgen schließlich Hannah, Marc Pircher und das Deutsche Duo „Die Rodensteiner“ für Stimmung. Der krönende Abschluss des Nockisfestes: der traditionelle Sonntags-Frühschoppen mit Friedl und seinen Kollegen. Die Freitag und Samstag ohnehin für all ihre aus ganz Europa anreisenden Fans jeweils ein volles Konzert spielen werden.
Sämtliche Informationen rund um das Nockisfest sowie Karten gibt es unter www.nockis.at und www.oeticket.com
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