ORF in Verruf | Scherbenhaufen

ORF in Verruf. Gehörig in Verruf geraten ist „unser“ ORF, der öffentlich-rechtliche Sender, der eigentlich im Eigentum der Öffentlichkeit, also der Gebührenzahler, steht. „Eigentlich“: Denn in Wahrheit bleibt er trotz aller in jüngster Vergangenheit bekannt gewordener Skandale und Affäre im Klammergriff der Politik. Durch die Politik und durch skandalumwitterte Gagenkaiser im eigenen Haus so sehr in Verruf zu geraten – das wollen sich die ORF-Beschäftigten nicht gefallen lassen. Nach einer ersten Resolution, in welcher der Redakteursrat unter anderem die Abberufung der Stiftungsratsspitze gefordert hatte, stellen sie nun konkrete Forderungen zu diesem Gremium, das demnächst in hurtig vorgezogenen Terminen über die Besetzung der Generaldirektion und der Landesdirektionen bestimmt.