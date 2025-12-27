Neuheit in ihrem Amt
Babyalarm: Trump-Sprecherin ist erneut schwanger
Donald Trumps Pressesprecherin erwartet ihr zweites Kind – und sorgt damit für eine Neuheit in der Geschichte des Weißen Hauses. Überschwänglich bedankt sie sich auf Social Media für Trumps Unterstützung.
Die Sprecherin der US-Regierung von Donald Trump, Karoline Leavitt, erwartet ihr zweites Kind. Die 28-Jährige postete auf ihrem Instagram-Profil, dem 2,6 Millionen Leute folgen, ein Foto von sich mit einem Babybauch vor einem geschmückten Tannenbaum.
Erwartet eine kleine Tochter
Darunter schrieb sie, dass im Mai 2026 die Geburt ihrer Tochter erwartet werde. Ihr Herz sei voller Dankbarkeit gegenüber Gott für den Segen der Mutterschaft, ergänzte die gläubige Christin.
„Familienfreundliches Umfeld im Weißen Haus“
Leavitt ist mit dem 32 Jahre älteren Immobilienentwickler Nicholas Riccio verheiratet. Mit ihm hat sie bereits einen kleinen Sohn, der 2024 zur Welt kam. Die Regierungssprecherin erwähnte auch Donald Trump in dem Statement: „Ich bin auch Präsident Trump und unserer Stabschefin Susie Wiles extrem dankbar für ihre Unterstützung und für die Förderung eines Familienumfelds im Weißen Haus.“
Novum in ihrem Amt
Bei ihrer Ernennung zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit im Januar war sie die jüngste Pressesprecherin, die es jemals im Weißen Haus gab. Jetzt ist sie die erste Inhaberin dieses Postens, die ein Kind erwartet. Leavitt gilt als unerschütterliche Trump-Supporterin. Im November traf dessen Politik jedoch sogar ihre eigene Familie: Die Mutter von Leavitts Neffen war in eine ICE-Abschiebe-Einrichtung gebracht worden, wie amerikanische Medien berichteten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.