Babyalarm: Trump-Sprecherin ist erneut schwanger

Novum in ihrem Amt

Bei ihrer Ernennung zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit im Januar war sie die jüngste Pressesprecherin, die es jemals im Weißen Haus gab. Jetzt ist sie die erste Inhaberin dieses Postens, die ein Kind erwartet. Leavitt gilt als unerschütterliche Trump-Supporterin. Im November traf dessen Politik jedoch sogar ihre eigene Familie: Die Mutter von Leavitts Neffen war in eine ICE-Abschiebe-Einrichtung gebracht worden, wie amerikanische Medien berichteten.