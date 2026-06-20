„Dieses Team hat den Ruf, fleißig zu arbeiten“

Die Ziele von Gahleitner, der Co bei Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz war, Assistent beim U21-Nationalteam bleibt und in Pasching wohnt: Nichts mit dem Abstieg zu tun haben. „Im Idealfall können wir an die richtig coole letzte Saison anschließen.“ Da war der SKU unter Patrick Enengl in der 2. Liga Vize-Winterkönig, Teilzeit-Leader und am Ende Sechster. Der Erfolgscoach ging ja zur Vienna, dann streckte Sportchef Thomas Gebauer die Fühler vor allem bei Gahleitner aus. „Der Verein wollte mich, das habe ich gespürt. ,Gebi‘ hat sich sehr bemüht.“