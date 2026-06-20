„Dieses Team hat den Ruf, fleißig zu arbeiten“

Zweitligist Amstetten startete diese Woche mit dem neuen Chefcoach Gahleitner in die Vorbereitung. „Da war gleich viel Energie drin. Die Mannschaft ist sehr willig. Und das Umfeld taugt mir auch“, so der 44-Jährige, der noch Verstärkungen mit starkem linken Fuß holen will.
Verschiedene Übungen und Spielformen auf kleine Tore. Neo-Chefcoach Andreas Gahleitner sah schon bei seinem ersten Training in Amstetten viel Einsatz. „Das macht Spaß, wenn gleich Feuer drin ist. Diese Mannschaft hat ja den Ruf, dass sie fleißig arbeitet“, verriet der 44-Jährige beim „Krone“-Besuch auch seine fußballerische Linie: „Wir wollen einen guten Druck am und gegen den Ball haben und natürlich die nötigen Tore erzielen.“
Die Ziele von Gahleitner, der Co bei Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz war, Assistent beim U21-Nationalteam bleibt und in Pasching wohnt: Nichts mit dem Abstieg zu tun haben. „Im Idealfall können wir an die richtig coole letzte Saison anschließen.“ Da war der SKU unter Patrick Enengl in der 2. Liga Vize-Winterkönig, Teilzeit-Leader und am Ende Sechster. Der Erfolgscoach ging ja zur Vienna, dann streckte Sportchef Thomas Gebauer die Fühler vor allem bei Gahleitner aus. „Der Verein wollte mich, das habe ich gespürt. ,Gebi‘ hat sich sehr bemüht.“
Zum Kader: Mittlerweile sind um Pertlwieser, für den es von Austria Lustenau zumindest Ablöse gab, neun Spieler weg, Ablinger und Haider neu an Bord. „Wir wollen noch je einen Linksfuß für die Innenverteidigung und Außenbahn und einen Zehner“, so Gahleitner, der nun Ademi von WAC II, kosovarischer U20-Teamspieler, und Schutti von Oedt auf dem Prüfstand hat.
Sportchef Gebauer, den der Meistertitel und 1.-Landesliga-Aufstieg des Zweierteams freut: „Wir werden den einen oder anderen Abgang nicht nachbesetzen, weil auch die Jungen einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir haben eine sehr gute Stammelf.“ Außer Keeper Estevao, ein Deutsch-Portugiese, gibt’s aktuell keinen Legionär. Gut für den Österreicher-Topf. Außerdem wurden die (Liga-)Gelder weniger, müsse man bis zu 10 Prozent einsparen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.