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Amstetten startete

„Dieses Team hat den Ruf, fleißig zu arbeiten“

2. Liga
20.06.2026 14:00
Amstetten um Liga-Torschützenkönig Peham (li.) startete in die Vorbereitung.
Amstetten um Liga-Torschützenkönig Peham (li.) startete in die Vorbereitung.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Zweitligist Amstetten startete diese Woche mit dem neuen Chefcoach Gahleitner in die Vorbereitung. „Da war gleich viel Energie drin. Die Mannschaft ist sehr willig. Und das Umfeld taugt mir auch“, so der 44-Jährige, der noch Verstärkungen mit starkem linken Fuß holen will. 

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Verschiedene Übungen und Spielformen auf kleine Tore. Neo-Chefcoach Andreas Gahleitner sah schon bei seinem ersten Training in Amstetten viel Einsatz. „Das macht Spaß, wenn gleich Feuer drin ist. Diese Mannschaft hat ja den Ruf, dass sie fleißig arbeitet“, verriet der 44-Jährige beim „Krone“-Besuch auch seine fußballerische Linie: „Wir wollen einen guten Druck am und gegen den Ball haben und natürlich die nötigen Tore erzielen.“

Die Ziele von Gahleitner, der Co bei Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz war, Assistent beim U21-Nationalteam bleibt und in Pasching wohnt: Nichts mit dem Abstieg zu tun haben. „Im Idealfall können wir an die richtig coole letzte Saison anschließen.“ Da war der SKU unter Patrick Enengl in der 2. Liga Vize-Winterkönig, Teilzeit-Leader und am Ende Sechster. Der Erfolgscoach ging ja zur Vienna, dann streckte Sportchef Thomas Gebauer die Fühler vor allem bei Gahleitner aus. „Der Verein wollte mich, das habe ich gespürt. ,Gebi‘ hat sich sehr bemüht.“

Neo-Coach Gahleitner mit den Neuen Haider (li.) und Ablinger.
Neo-Coach Gahleitner mit den Neuen Haider (li.) und Ablinger.(Bild: Christian Mayerhofer)

Zum Kader: Mittlerweile sind um Pertlwieser, für den es von Austria Lustenau zumindest Ablöse gab, neun Spieler weg, Ablinger und Haider neu an Bord. „Wir wollen noch je einen Linksfuß für die Innenverteidigung und Außenbahn und einen Zehner“, so Gahleitner, der nun Ademi von WAC II, kosovarischer U20-Teamspieler, und Schutti von Oedt auf dem Prüfstand hat.

Gute Laune bei den SKU-Größen Peham (v. li.), Offenthaler und Kapitän Deinhofer.
Gute Laune bei den SKU-Größen Peham (v. li.), Offenthaler und Kapitän Deinhofer.(Bild: Christian Mayerhofer)

Sportchef Gebauer, den der Meistertitel und 1.-Landesliga-Aufstieg des Zweierteams freut: „Wir werden den einen oder anderen Abgang nicht nachbesetzen, weil auch die Jungen einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir haben eine sehr gute Stammelf.“ Außer Keeper Estevao, ein Deutsch-Portugiese, gibt’s aktuell keinen Legionär. Gut für den Österreicher-Topf. Außerdem wurden die (Liga-)Gelder weniger, müsse man bis zu 10 Prozent einsparen. 

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