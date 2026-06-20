Austria Salzburg verpflichtet nächsten Spieler

Austria Salzburgs nächste Neuverpflichtung heißt San-Luca Spitali. Der 19-Jährige kickte zuletzt für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln (4. Liga) und trainierte bereits in den letzten Zügen der abgelaufenen Saison mit den Violetten mit. Am Mittwoch stieg er dann mit Simon Nesler-Täubl und Co. ins Mannschaftstraining ein, seit Samstag ist die Verpflichtung des Deutschen offiziell.