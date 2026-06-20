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Austria Salzburg verpflichtet nächsten Spieler

Salzburg: Sport-Nachrichten
20.06.2026 13:56
Roland Kirchler und Austria Salzburg präsentierten am Samstag den nächsten Neuzugang.
Roland Kirchler und Austria Salzburg präsentierten am Samstag den nächsten Neuzugang.(Bild: Florian Baldinger/SVAS)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Die Kaderplanungen bei Austria Salzburg schreiten voran. Am Samstag präsentierte der Zweitligist mit San-Luca Spitali einen neuen Spieler für die linke Abwehrseite. Dazu steht in Hinblick auf zwei prominente Testpiloten eine Entscheidung an. 

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Austria Salzburgs nächste Neuverpflichtung heißt San-Luca Spitali. Der 19-Jährige kickte zuletzt für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln (4. Liga) und trainierte bereits in den letzten Zügen der abgelaufenen Saison mit den Violetten mit. Am Mittwoch stieg er dann mit Simon Nesler-Täubl und Co. ins Mannschaftstraining ein, seit Samstag ist die Verpflichtung des Deutschen offiziell. 

„Die Leidenschaft und die Unterstützung rund um die Austria haben mich vom ersten Moment an beeindruckt“, sagte der 19-Jährige, der auf der linken Abwehrseite beheimatet ist. Sportdirektor Roland Kirchler sieht in ihm einen „zweikampfstarken und offensiv ausgerichteten Außenverteidiger“. 

Austria Salzburg hat am Mittwoch das Training wieder aufgenommen.
Austria Salzburg hat am Mittwoch das Training wieder aufgenommen.(Bild: Florian Baldinger/SVAS)

Die Kaderplanungen der Maxglaner schreiten somit voran, am Freitag wurde die Vertragsverlängerung von Innenverteidiger Luca Meisl offiziell. Der eine oder andere Spieler wird aber definitiv noch dazustoßen.

Entscheidung um Ex-Bundesligaspieler steht an
Seit Dienstag trainierten mit Manuel Polster (früher Austria Wien) und dem früheren Talent von Red Bull Salzburg, Raphael Hofer, auch zwei Kicker mit Bundesliga-Erfahrung mit. Erstgenannter war dann beim internen Testspiel am Samstagvormittag aber nicht mehr mit dabei. 

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„Wir werden uns jetzt zusammensetzen und schauen, ob wir zusammenkommen“, erklärte Kirchler. Geht es nach dem Tiroler, verfügt die Austria für die erste Mannschaft am Ende über 22 Feldspieler und drei Torleute. 

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