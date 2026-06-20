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Nach zwölf Jahren

Austria gibt „Eigengewächs“ Vucic an BW Linz ab!

Fußball National
20.06.2026 12:18
Romeo Vucic
Romeo Vucic(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wiener Austria hat Romeo Vucic nach zwölf Jahren an Bundesliga-Absteiger FC Blau-Weiß Linz abgegeben!

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Der 23-jährige Stürmer absolvierte für die Kampfmannschaft der Violetten seit 2022 insgesamt 48 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte.

Zweijahresvertrag in Linz
Vergangene Saison fiel Vucic wegen einer Verletzung bis nach der Winterpause aus, im Frühjahr kam er zu fünf Kurzeinsätzen. In Linz erhielt der Wiener einen Zweijahresvertrag.

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