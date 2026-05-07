Betrunken mit Transporter in Bachbett gefahren

Ein 28-Jähriger aus Reichraming fuhr am Donnerstag gegen 2.10 Uhr mit einem Transporter auf der Großramingerstraße von Marianeustift kommend in Richtung Großraming. In einer Rechtskurve kam er links von der Fahrbahn ab und fuhr rund 100 Meter auf einem Wiesenstreifen weiter. Schließlich fuhr er durch ein rund fünf Meter hohes Buschwerk in ein Bachbett.