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Alkolenker verletzt

Betrunken mit Transporter in Bachbett gefahren

Oberösterreich
07.05.2026 09:30
Der Alkotest verlief mit 1,22 Promille deutlich positiv (Symbolbild)
Der Alkotest verlief mit 1,22 Promille deutlich positiv (Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein betrunkener 28-Jähriger war mit einem Transporter in einem Bachbett gelandet und hatte sich dort mit dem Fahrzeug überschlagen. Ein Bekannter brachte den Lenker nach Hause und rief die Feuerwehr zur Bergung des Fahrzeugs. Die Polizei machte mit dem 28-Jährigen einen Alkotest. Mit Verletzungen kam er ins Spital.

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Ein 28-Jähriger aus Reichraming fuhr am Donnerstag gegen 2.10 Uhr mit einem Transporter auf der Großramingerstraße von Marianeustift kommend in Richtung Großraming. In einer Rechtskurve kam er links von der Fahrbahn ab und fuhr rund 100 Meter auf einem Wiesenstreifen weiter. Schließlich fuhr er durch ein rund fünf Meter hohes Buschwerk in ein Bachbett.

30 Meter im Bachbett gefahren
Diesem Bachbett folgte er noch rund 30 Meter, bis er mit dem linken Vorderrad bei einer Baumwurzel einfädelte und sich der Transporter überschlug. Das Fahrzeug kam quer über dem Bachbett am Dach zum Liegen. Der 28-Jährige wurde anschließend von seinem Bekannten, einem 35-jährigen Reichraminger, abgeholt und nach Hause gebracht.

Verletzt ins Spital
Anschließend fuhr der 35-Jährige zum Unfallort zurück und verständigte die Feuerwehr zwecks Bergung des Transporters. Diese setzte die Polizei in Kenntnis, welche die Erhebung übernahm. Ein mit dem 28-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief mit 1,22 Promille positiv. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er durch die Rettung nach Steyr ins Krankenhaus eingeliefert.

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