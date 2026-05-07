Mutter mit zwei Kindern bei Wohnungsbrand verletzt

Nur wenige Stunden, nachdem der letzte Einsatz im Linzer Franckviertel am Mittwochabend beendet wurde, brach am Donnerstagmorgen der nächste Brand aus – diesmal in einer Dachgeschoßwohnung in Linz-Urfahr. Eine Mutter mit einem Baby und einer kleinen Tochter kam mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.
Die Linzer Einsatzkräfte kommen kaum zur Ruhe. Am Donnerstagmorgen der nächste Alarm: In einer Dachgeschoßwohnung in der Linzer Prunbauerstraße zwischen dem Urnenhain-Friedhof und der Baustelle des Pro-Kauflands war ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen steht ein Großaufgebot der Blaulichtkräfte im Einsatz. Eine Mutter, ihr wenige Monate altes Baby und ihre kleine Tochter kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Linzer Krankenhaus.
Zweiter großer Einsatz
Erst am Mittwochnachmittag forderte ein spezieller Einsatz in einer Dachgeschoßwohnung die Kameraden der Feuerwehr, die Rettung und die Polizei samt Entschärfungsdienst, weil der Bewohner der betroffenen Wohnung erzählt hatte, er habe Granaten und Munition gebunkert. Das stellte sich zum Glück als falsche Behauptung heraus, verkomplizierte den Einsatz dennoch erheblich – die OÖ-„Krone“ hatte berichtet.
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