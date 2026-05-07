Mutter mit zwei Kindern bei Wohnungsbrand verletzt

Die Linzer Einsatzkräfte kommen kaum zur Ruhe. Am Donnerstagmorgen der nächste Alarm: In einer Dachgeschoßwohnung in der Linzer Prunbauerstraße zwischen dem Urnenhain-Friedhof und der Baustelle des Pro-Kauflands war ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen steht ein Großaufgebot der Blaulichtkräfte im Einsatz. Eine Mutter, ihr wenige Monate altes Baby und ihre kleine Tochter kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Linzer Krankenhaus.